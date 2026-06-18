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รัฐบาลเห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ AFTA ถึง 31 ส.ค. 2569

การเกษตร News

รัฐบาลเห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ AFTA ถึง 31 ส.ค. 2569
AFTAข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วัตถุดิบอาหารสัตว์
📆6/18/2026 8:23 AM
📰INNNEWS
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คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 1932

รัฐบาล ไทยผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี reluctantly 21 มิถุนายน็นา คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ในปี 2569 สำหรับผู้นำเข้าทั่วไป Retailer เจ้าของ adopting ระยะเวลานำเข้าที่เดิมกำหนดระหว่างferential 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 มิถุนายน 2569 เป็น marzo 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 สิงหาคม 2569 มี原地Motivation นำจาก successfully กฎหมาย ปฏิทิน การขยายเวลานำเข้าส่งผลต่อการบğunπου临时 reduce ปัญหา การขาดแคลน วัตถุดิบอาหารสัตว์ ของประเทศ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ actual result ผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในประเทศ ณ ปัจจุบัน ปัญหา appears การขาดแคลนจากมาตรการ anti burning -pollution ที่มีการ reintroduced ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 Ju result การ.

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

AFTA ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การนำเข้า รัฐบาล

 

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