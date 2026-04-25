รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเยือนปากีสถาน ถ่ายทอดจุดยืน amid ความพยายามเจรจาสันติภาพ

คณะผู้แทนอิหร่านนำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ เดินทางถึงปากีสถานเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง แม้จะไม่มีแผนการเจรจากับสหรัฐฯ แต่เน้นย้ำความสำคัญของการประสานงานเพื่อบรรเทาความตึงเครียดในภูมิภาค ขณะที่สหรัฐฯ ส่งทูตพิเศษและบุตรเขยประธานาธิบดีไปเจรจาสันติภาพเช่นกัน
คณะผู้แทนระดับสูงจากสาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน นำโดยท่านอับบาส อาราคชี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงกรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน แล้ว การเยือน ปากีสถาน ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ ความตึงเครียด ที่ซับซ้อนในภูมิภาค และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการหาทางออกทาง การทูต เพื่อแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แม้ว่าการเยือนครั้งนี้จะไม่มีกำหนดการสำหรับการหารือโดยตรงกับคณะผู้แทนจาก สหรัฐอเมริกา แต่รัฐมนตรีอาราคชีมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดข้อสังเกตและจุดยืนของ อิหร่าน ไปยังฝ่าย ปากีสถาน ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคนี้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบรรเทา ความตึงเครียด และส่งเสริม สันติภาพ นายบาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อิหร่าน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีอาราคชีมีกำหนดการที่จะพบปะและหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ปากีสถาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสำรวจแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค อิหร่าน มองว่าสถานการณ์ ความตึงเครียด ที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากแรงกดดันและการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค การเยือน ปากีสถาน ครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ อิหร่าน ในการสร้างความเข้าใจและหาทางออกร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากนโยบายของสหรัฐฯ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อ สันติภาพ และความมั่นคง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทำเนียบขาวได้ประกาศว่า นายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด เพื่อเจรจา สันติภาพ กับ อิหร่าน ในเช้าวันเดียวกันนี้ (25 เมษายน) โดยมีเป้าหมายที่จะหาทางออกทาง การทูต เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่ยาวนานระหว่างสองประเทศ แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ได้ระบุว่า อิหร่าน แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วม การเจรจา และรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ เตรียมที่จะเดินทางไปสมทบหาก การเจรจา ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของ อิหร่าน ได้ย้ำว่า อิหร่าน ยังคงเปิดกว้างสำหรับ การเจรจา กับสหรัฐฯ แต่ก็เน้นย้ำว่าการละเมิดข้อผูกพัน การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ และการข่มขู่คุกคาม เป็นอุปสรรคสำคัญต่อ การเจรจา อย่างแท้จริง การขยายเวลาหยุดยิงโดยประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกทาง การทูต แต่ความคืบหน้าใน การเจรจา ยังคงขึ้นอยู่กับท่าทีและความตั้งใจจริงของทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหาอย่างสันต.
