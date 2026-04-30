รัฐบาลเมียนมาลดโทษอองซาน ซูจี อีกครั้ง โทษจำคุกเหลือ 18 ปี

รัฐบาลใหม่ของเมียนมาประกาศลดโทษอองซาน ซูจี อดีตผู้นำประชาธิปไตยเป็นครั้งที่สองในรอบสองสัปดาห์ ทำให้โทษจำคุกเหลือ 18 ปี แม้จะมีการลดโทษ แต่สถานการณ์โดยรวมในเมียนมายังคงตึงเครียดและเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติ
รัฐบาลใหม่ของ เมียนมา ได้ประกาศ ลดโทษ ให้กับอดีตผู้นำประชาธิปไตยและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ อองซาน ซูจี วัย 80 ปี เป็นครั้งที่สองในรอบสองสัปดาห์ การ ลดโทษ ครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้โทษจำคุกของเธอเหลือเพียง 18 ปี จากเดิมที่ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 33 ปี ก่อนหน้านี้เธอได้รับการ ลดโทษ ครั้งแรกให้เหลือ 27 ปี ข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากเครือข่ายโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นของสิงคโปร์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากทีมทนายความของซูจีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งตรงกับวันที่สื่อใน เมียนมา รายงานว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดี มิน ออง ไลง์ จะมีการประกาศ ลดโทษ ให้กับนักโทษทุกคนในประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่ซูจีถูกควบคุมตัวยังคงเป็นความลับ และญาติรวมถึงทีมทนายความของเธอยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเธอได้เลย นับตั้งแต่เธอถูกศาลพิจารณาคดีในปี 2564 สถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลทหารภายใต้การนำของนายพล มิน ออง ไลง์ ได้เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ซึ่งนำโดย อองซาน ซูจี และได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปี 2564 การยึดอำนาจดังกล่าวได้นำไปสู่การประท้วงและการต่อต้านอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาว เมียนมา และทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง การเมือง และความรุนแรงที่ยาวนาน แม้ว่ารัฐบาลทหารจะอ้างว่าการยึดอำนาจมีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ แต่ประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่ได้ประณามการกระทำดังกล่าวและเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนและปล่อยตัวนักโทษ การเมือง ทั้งหมด รวมถึง อองซาน ซูจี ด้วย ประธานาธิบดี มิน ออง ไลง์ ได้แจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในระหว่างการเยือน เมียนมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า อองซาน ซูจี ได้รับการดูแลอย่างดี และรัฐบาลใหม่ของเขากำลังพิจารณามาตรการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเธอ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของซูจีนั้นยังคงมีจำกัด และมีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมใน เมียนมา การ ลดโทษ ครั้งล่าสุดนี้ แม้จะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายวิกฤตการณ์ทาง การเมือง และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศได้ ซูจีถูกตัดสินจำคุกด้วยข้อหาทุจริตและอยู่เบื้องหลังการโกงการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายสนับสนุนของเธอเชื่อว่าเป็นแรงจูงใจทาง การเมือง เพื่อกำจัดเธอออกจากเวที การเมือง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทหารยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติ รวมถึงจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ให้ปล่อยตัวนักโทษ การเมือง ทั้งหมด และดำเนินการสู่การฟื้นฟูประชาธิปไตยใน เมียนมา ล่าสุด รัฐบาลทหารได้ปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีอู วิน มินต์ ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของซูจี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 256.
เมียนมา อองซาน ซูจี ลดโทษ มิน ออง ไลง์ การเมือง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »