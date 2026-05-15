รัฐบาลรับข้อเสนอเอกชนขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจเร่งด่วน เน้นโครงสร้างพื้นฐานอนาคตและฟื้นฟูกรอ.

นายกรัฐมนตรีอนุทินนำทีมรัฐบาลรับฟังข้อเสนอจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันไทยผ่าน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมเร่งลงทุน AI พลังงานสะอาด และฟื้นฟูกลไก กรอ. เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงรุก
ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ของประเทศไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมครั้งสำคัญในชื่อ 'ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง' ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในหลากหลายมิติ เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจ ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานมีการเข้าร่วมของคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ตัวจริง โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกระดับให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเริ่มดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนให้มีความเรียบง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญของ เศรษฐกิจ โลกในอนาคต นอกจากประเด็นภายในประเทศแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเสถียรภาพทางพลังงานผ่านแนวคิด 'ASEAN Power Grid' หรือโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้าน พลังงานสะอาด และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค โดยเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจำเป็นต้องมีจุดยืนและเสียงที่ดังขึ้นในเวทีโลกเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและสร้างภูมิคุ้มกันทาง เศรษฐกิจ ร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือเหล่านี้ ทั้งในด้านระบบโลจิสติกส์และ พลังงานสะอาด โดยรัฐบาลชุดนี้ยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในทุกด้านโดยไม่ยึดติดกับข้อจำกัดเดิมๆ หรือกฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อสร้างความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและ การลงทุน อย่างสูงสุด โดยมีหน่วยงานหลักอย่างสภาพัฒน์และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน หรือ BOI เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อเสนอจากภาคเอกชนถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลจริง ไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังแต่เพียงอย่างเดียว ในส่วนของข้อเสนอจากภาคเอกชนนั้น มีผู้แทนจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมสะท้อนปัญหาและแนวทางพัฒนา อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสมาพันธ์ SME ไทย รวมถึงกลุ่มธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีกรายใหญ่อย่างเซ็นทรัล รีเทล และสหพัฒนพิบูล รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งนายเอกนิติ นิติทัณฑประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สรุปข้อเสนอเหล่านี้ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การเร่งลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน แห่งอนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และโลจิสติกส์สมัยใหม่ เพื่อดึงดูดการย้ายฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานจากทั่วโลกมายังประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนของรัฐได้อย่างทั่วถึง ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการเติบโตเพียงแค่ในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ท้ายที่สุด รัฐบาลได้เปิดเผยถึงความสำเร็จของมาตรการ 'BOI Fast Track' ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้มากกว่า 200,000 ล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพของ เศรษฐกิจ ไทยและนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศฟื้นฟูกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ ที่รู้จักกันในชื่อ กรอ.
ให้กลับมามีบทบาทเชิงรุกอีกครั้ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีระบบและรวดเร็ว โดยการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโล
