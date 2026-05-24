รัฐบาลสั่งปราบแอปโฆษณา ‘กู้ง่าย’ มีดอกเบี้ยเกิน 1,500 แอป เตือนประชาชน

รัฐบาลสั่งปราบแอปแพร่เมลแชร์อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราจริงๆ ซึ่งพยายามล่อชวนประชาชนให้กู้เงินด้วยราคาและระยะเวลาที่ฟุ่มเฟือย รวมถึงข้อความลวงลืมอย่าง‘กู้ง่าย ได้เร็ว ดอกเบี้ยต่ำ ใช้เอกสารน้อย ไม่ต้องมีหลักประกัน ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้ เครื่องมือเหล่านี้มาจากช่องทางต่างๆ เลือกรับข้ออนิเตียนเชิญชวนทางเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันพบว่า สแกมเมอร์ ยังคงหลอกลวงประชาชนตามแนวความคิดเดิมนี้และพยายามหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียม ค่ามัดจำ หรือเงินค้ำประกันโดยใช้ข้อความลวงลืมเช่นเดิม เลือกใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยค้านก่อนใช้บริการอย่างปลอดภัย
เดินหน้าปราบแอปเงินกู้เถื่อน ดอกเบี้ยโหด กว่า 1,500 แอป เตือน ปชช.
"กู้ง่าย ได้เร็ว ดอกเบี้ยต่ำ ใช้เอกสารน้อย ไม่ต้องมีหลักประกัน ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้" นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมาย และเว็บไซต์หรือ URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่อง นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปฯ มาให้กระทรวงดีอี ส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาล จำนวน 79 แอปพลิเคชัน
รมช.ดีอี แจงปราบแอปเงินกู้เถื่อน-ดอกเบี้ยโหด ฟันกว่า 1,500 รายการกระทรวงดีอี มีการทำงานอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ 1.เชิงรุกโดยการใช้อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20 วรรคสอง ในการตรวจจับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่มีข้อมูลว่าเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย เมื่อตรวจพบจะมีการส่งเรื่องไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบว่า แอปเหล่านั้นจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง กระทรวงดีอี จะส่งคำร้องไปที่ศาลให้มีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ หรือแอป เหล่านั้น ไปยัง Store หรือผู้ให้บริการ (ISP) 2. การดำเนินการปิดกั้นตามที่หน่วยงานคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ สศค.
