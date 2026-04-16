รัฐบาลใหม่ผนึกกำลังขับเคลื่อน 3 โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ สู่การเป็นจริง พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพฯ

รัฐบาลใหม่ผนึกกำลังขับเคลื่อน 3 โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ สู่การเป็นจริง พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพฯ
รถไฟฟ้าสายใหม่ระบบขนส่งสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
📆4/16/2026 9:26 PM
📰Thairath_News
รัฐบาลใหม่เดินหน้าผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ 3 สายทาง ได้แก่ สายสีเทา, สายสีเงิน และสายสีฟ้า ซึ่งโอนมาจาก กทม. สู่การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2576-2577 เพื่อเสริมศักยภาพระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ครอบคลุมและไร้รอยต่อ พร้อมรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ.

ภายใต้ความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ นโยบายเร่งด่วนที่สำคัญคือการฟื้นฟู เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ ระบบขนส่งสาธารณะ ทางราง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดต้นทุนการเดินทางในระยะยาว ปัจจุบัน กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีโครงข่ายระบบรางที่ให้บริการครอบคลุม 9 สี 14 เส้นทาง ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-Map) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2553-2572) โดยมีระยะทางรวมกว่า 279.

84 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี) ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2571, รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์) และรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2573 แม้ว่าโครงข่ายที่มีอยู่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนอย่างมาก แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างสายทาง กระทรวงคมนาคมจึงมีโจทย์สำคัญในการทำให้การเดินทางเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อมากขึ้น ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าด้วยกันเอง และการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น การขยายโครงข่ายระบบราง โดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟฟ้า ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในระยะสั้น ทั้งการปิดเส้นทางและปัญหาการจราจร อย่างไรก็ตาม นี่คือสัญญาณของการลงมือทำที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนพัฒนาระบบรางระยะยาวของประเทศ นอกจากเส้นทางที่มีอยู่แล้ว ความหวังในการขยายขอบเขตการให้บริการของระบบรถไฟฟ้ากำลังจะปรากฏเป็นจริง เมื่อกระทรวงคมนาคมได้รับโอนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ 3 สายทาง จากกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาดูแล ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 (วัชรพล–ทองหล่อ), สายสีเงิน (บางนา–สุวรรณภูมิ) และสายสีฟ้า (ดินแดง–สาทร) ทีมเศรษฐกิจจึงขออัปเดตสถานะและความคืบหน้าของทั้ง 3 โครงการนี้ ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 รับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (คจร.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 และเห็นชอบให้โอนภารกิจโครงการลงทุนรถไฟฟ้าใหม่ในความรับผิดชอบของ กทม. มาเป็นของกระทรวงคมนาคม โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมของทั้ง 3 โครงการ คาดว่าจะเริ่มการศึกษาออกแบบได้ในเดือนสิงหาคม 2569 จากนั้น กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ ครม.อนุมัติประมาณปี 2571 และเข้าสู่กระบวนการประมูลก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2576-2577 ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแต่ละเส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล–ทองหล่อ มีระยะทาง 16.30 กิโลเมตร ประกอบด้วย 15 สถานี เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) แนวเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณแยกต่างระดับรามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ข้ามทางพิเศษฉลองรัช เลี้ยวซ้ายวิ่งบนทางเท้าฝั่งขาออกของทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) มุ่งหน้าตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม ข้ามถนนพระราม 9 และทางพิเศษศรีรัชที่แยกพระราม 9-ประดิษฐ์มนูธรรม จากนั้นยกข้ามรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) เลี้ยวขวาที่แยกเอกมัยเหนือเข้าสู่แนวเกาะกลางถนนเพชรบุรี และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางถนนทองหล่อตลอดสาย สิ้นสุดโครงการบริเวณปากซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) รถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา–สุวรรณภูมิ มีระยะทาง 19.70 กิโลเมตร ประกอบด้วย 14 สถานี แบ่งเป็นระยะที่ 1 ช่วงบางนา-ธนาซิตี้ ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร มี 12 สถานี และระยะที่ 2 ช่วงธนาซิตี้-สุวรรณภูมิใต้ ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร มี 2 สถานี ระบบรถไฟเป็นรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) แนวเส้นทางเริ่มจากแยกบางนา ตามแนวถนนบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) ฝั่งขาออก จนถึงแยกตัดทางหลวงหมายเลข 370 (ถนนเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางด้านทิศใต้) เลี้ยวซ้ายไปจนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางฝั่งทิศใต้ ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง-สาทร มีระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 9 สถานี เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) แนวเส้นทางจะวิ่งตามแนวถนนประชาสงเคราะห์ ถนนเพชรบุรี ถนนวิทยุ และถนนสาทร เชื่อมต่อพื้นที่ย่านดินแดง ย่านธุรกิจสำคัญบริเวณถนนสาทรเข้าสู่ศูนย์คมนาคมมักกะสัน ทั้ง 3 โครงการนี้ จะเป็นการทดสอบความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าจะมีรถไฟฟ้าสายใหม่หรือไม่ แต่คือรัฐบาลจะสามารถเร่งให้เกิดผลลัพธ์ได้เร็วเพียงใด และประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อใด เพราะความหวังของระบบรางไทยในวันนี้ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ จากแผนที่วางไว้บนกระดาษ สู่การก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้จริ

รถไฟฟ้าสายใหม่ ระบบขนส่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงคมนาคม รฟม.

 

