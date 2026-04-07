รัฐบาลเตรียมจำกัดเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ รับมือวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลาง

นายกฯ อนุทินเผย รัฐบาลเตรียมมาตรการจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมัน ตั้งแต่ 20 เม.ย. นี้ หลังสงกรานต์ เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเน้นควบคุมประเภทน้ำมันบางชนิดในช่วงกลางคืน ไม่ได้ปิดสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด
อัปเดตล่าสุด: นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยถึงมาตรการล่าสุดของ รัฐบาล ในการยกระดับการประหยัด พลังงาน เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ใน ตะวันออกกลาง ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ พลังงาน ของประเทศไทย รัฐบาล มีแผนที่จะ จำกัดเวลา เปิด-ปิดของสถานีบริการ น้ำมัน ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการหลังสิ้นสุดเทศกาล สงกรานต์ ในวันที่ 20 เมษายน 2567 เป็นต้นไป มาตรการดังกล่าวจะเน้นไปที่การควบคุมประเภทของ น้ำมัน ที่จำหน่ายในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น.
เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานสำรองเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ\มาตรการนี้ไม่ได้หมายถึงการปิดสถานีบริการน้ำมันทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลากลางคืน แต่จะมีการจำกัดการจำหน่ายน้ำมันบางประเภทเท่านั้น เช่น น้ำมันดีเซล B20 และแก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งเป็นน้ำมันทางเลือกที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการใช้งาน เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รัฐบาลจะพิจารณาใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการนี้ในการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบ (ศบก.) ชุดใหม่ขึ้นมาดูแลและติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที\การดำเนินมาตรการนี้จะเริ่มขึ้นหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าจะไม่มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมเวลาเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยา
