รัฐบาลไทยประกาศสงครามมลพิษ ควบคุมสารตั้งต้นแร่หายาก แก้ปัญหาน้ำกก
รองนายกฯ ยศชนัน แถลงมาตรการเข้มงวดห้ามส่งออกสารตั้งต้นแร่แรร์เอิร์ธ และเตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษแม่น้ำกก 150 กม. ด้าน ทส.เร่งจัดทำระบบน้ำประปาให้ประชาชน
รัฐบาลไทยยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำอย่างรุนแรง โดยมุ่งเน้นการแก้ที่ต้นเหตุและปิดช่องโหว่ทางการค้าสารเคมีอันตรายผ่านกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมเตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษครอบคลุมระยะทาง 150 กิโลเมตร ตามแนวลำน้ำกกในฝั่งไทย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อม
มาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสารเคมีอันตราย
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงผลประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า รัฐบาลมีเป้าหมายหลักในการจัดการปัญหาที่ต้นน้ำอย่างเป็นระบบ โดยได้ประสานงานกับคณะทำงานจากเมียนมาและจีน ผ่านการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ 24 พ.ย. และการประชุมระดับคณะทำงานในวันที่ 25-26 พ.ย. นี้ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดมลพิษอย่างละเอียดAlso read“ญี่ปุ่น” เปิดตัวดัชนีหุ้นใหม่ JPX Prime 150 คัดจาก 150 รายชื่อในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
มาตรการสำคัญที่สุดคือการใช้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ในการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตแร่แรร์เอิร์ธ โดยมุ่งเป้าเฉพาะสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวโยงกับคดีมลพิษครั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี ยังประกาศแผนการเดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงราย ในวัน 22 พ.ย. นี้ เพื่อเยี่ยมชมนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปติดตามการดำเนินการเชิงรุก และกำหนดเวลา 14.45 น. เพื่อประชุมหารือกับนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับฟังความคิดเห็น เปิดรับข้อเสนอจากประชาชนที่ชุมนุม และอธิบายมาตรการแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับระบบการชะลอน้ำหรือแซนด์บ็อกซ์ขนาดเล็กที่จะนำมาพิสูจน์ประสิทธิภาพ
การเจรจาข้ามพรมแดนและสถานนะตรวจวัด
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้ประชาชนใช้โดยด่วน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจจุดน้ำบาดาลใน จ.เชียงราย ได้แล้ว 10 จุด และกำลังดำเนินการติดตั้งระบบประปาใน 14 ชุมชน หมู่บ้าน ครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คน เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน
ด้านการเจรจาข้ามพรมแดน มีกำหนดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำไทย-เมียนมา (JWG) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25-26 พ.ย. นี้ โดยไทยจะเสนอให้ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำในฝั่งเมียนมา 4 จุด และฝั่งไทย 4 จุด เพื่อให้การอ่านค่าข้อมูลตรงกันและตรวจสอบแหล่งปนเปื้อนได้แม่นยำ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นี้ นายยศชนัน และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ จะหารือร่วมกับตัวแทนรัฐบาลเมียนมานอกรอบ เพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยประธานาธิบดีจีนก็ได้แสดงท่าทีร่วมมือกับไทยในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของสารปนเปื้อนทั้งหมด
มาตรการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ดำเนินการสแกนพื้นที่เสี่ยงกำหนดโซนเฝ้าระวังสารพิษเป็นพื้นที่โซนเหลือง เขียว และแดง ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. นี้ เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 15 ธ.ค. นี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและออกแถลงการณ์ประจำวัน 1-2 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
ด้านมาตรการระยะยาว รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า จะเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาประกาศเขตควบคุมมลพิษตามแนวลำน้ำกก ระยะทาง 150 กิโลเมตร ในฝั่งไทย ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ หลังมีการประชุมปลัดกระทรวงและอธิบดีทุกกรมในวันที่ 27 พ.ย. นี้ เพื่อสรุปมาตรการฟื้นฟูแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการกรองสารหนู
สำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร รัฐบาลยืนยันว่าปัจจุบันผลการสแกนเชิงรุกในผลผลิตอย่างข้าวยังไม่พบสารปนเปื้อนที่อันตราย แต่หากตรวจพบจะมีกลไกช่วยเหลือและอุดหนุนเยียวยาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยทันที รวมถึงการนำชุดตรวจวัดสารหนูจาก สวทช. เข้าตรวจสอบสุขภาพและอาหารของประชาชนอย่างเคร่งครัด
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