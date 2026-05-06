รัฐมนตรีศุภมาส ลงพื้นที่ตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงฉลาก เริ่มเข้มงวดเอาผิดผู้ประกอบการ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก พบโรงงานไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล สั่งลุยตรวจเข้มทุกจังหวัด เอาผิดผู้ประกอบการเต็มข้อหา
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก!
ปลากระป๋องที่คนไทยคุ้นเคย กลายเป็นประเด็นร้อน หลังพบการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก รัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี ลงพื้นที่สมุทรสาครเอง สั่งลุยตรวจเข้มทุกจังหวัด เอาผิดผู้ประกอบการเต็มข้อหา ปลากระป๋องที่คนไทยคุ้นเคย กลายเป็นประเด็นร้อน หลังพบการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก รัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจสอบและติดตามส่วนผสมปลากระป๋องชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะประกอบด้วย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.
) ลงพื้นที่ อ. เมือง จ.
สมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่กระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล ตามที่ได้รับอนุญาต และแสดงบนฉลากสินค้า รัฐบาลนำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน แม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริง เพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภค ก่อนหน้านี้ ทาง อย.
และ สสจ. สมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานต้นเหตุ พบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่น ไม่ตรงตามฉลากที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.
ศ.2522 ฐานผลิตอาหารปลอม โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท และฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ในนามของรัฐบาล ขอเน้นย้ำว่าความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค คือหัวใจสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เราจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ของ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้บริโภ
