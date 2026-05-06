Head Topics

รัฐมนตรีศุภมาส ลงพื้นที่ตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงฉลาก เริ่มเข้มงวดเอาผิดผู้ประกอบการ

ข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจ News

รัฐมนตรีศุภมาส ลงพื้นที่ตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงฉลาก เริ่มเข้มงวดเอาผิดผู้ประกอบการ
ปลากระป๋องฉลากสินค้าการคุ้มครองผู้บริโภค
📆5/6/2026 9:09 AM
📰PostToday
107 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 51%

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก พบโรงงานไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล สั่งลุยตรวจเข้มทุกจังหวัด เอาผิดผู้ประกอบการเต็มข้อหา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก!

ปลากระป๋องที่คนไทยคุ้นเคย กลายเป็นประเด็นร้อน หลังพบการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก รัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี ลงพื้นที่สมุทรสาครเอง สั่งลุยตรวจเข้มทุกจังหวัด เอาผิดผู้ประกอบการเต็มข้อหา ปลากระป๋องที่คนไทยคุ้นเคย กลายเป็นประเด็นร้อน หลังพบการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก รัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจสอบและติดตามส่วนผสมปลากระป๋องชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะประกอบด้วย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.

) ลงพื้นที่ อ. เมือง จ.

สมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบและติดตามจากกรณีที่กระแสสังคมออนไลน์มีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล ตามที่ได้รับอนุญาต และแสดงบนฉลากสินค้า รัฐบาลนำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน แม้ในกรณีดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหายเบื้องต้นแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำและคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริง เพื่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภค ก่อนหน้านี้ ทาง อย.

และ สสจ. สมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานต้นเหตุ พบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่น ไม่ตรงตามฉลากที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.

ศ.2522 ฐานผลิตอาหารปลอม โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท และฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ในนามของรัฐบาล ขอเน้นย้ำว่าความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค คือหัวใจสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เราจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ของ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้บริโภ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

ปลากระป๋อง ฉลากสินค้า การคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐาน GMP รัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

นายกฯ ยินดีภาครัฐไทย-จีน ร่วมมือส่งออกผลไม้ไทย ดันทุเรียนไทยไปจีนทะลุเกินเป้า 5 แสนตันนายกฯ ยินดีภาครัฐไทย-จีน ร่วมมือส่งออกผลไม้ไทย ดันทุเรียนไทยไปจีนทะลุเกินเป้า 5 แสนตันนายกฯ ยินดีหน่วยงานภาครัฐไทย-จีน ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ พัฒนาช่องทางส่งออกผลไม้ไทย ดันทุเรียนไทยไปจีนทะลุเกินเป้า 5 แสนตัน เล็งขยายผล GMP Plus ทุเรียนภาคใต้หนุนโควตาส่งออกเพิ่ม พร้อมผลักดันผลไม้ไทยเจาะกลุ่มห้างสรรพสินค้า-ซุปเปอร์มาเก็ตในจีน
Read more »

หนึ่งปีที่สูญหาย อนาคตหลังจากนี้ และคำถามข้อสุดท้ายถึง เมสัน กรีนวูด – THE STANDARDหนึ่งปีที่สูญหาย อนาคตหลังจากนี้ และคำถามข้อสุดท้ายถึง เมสัน กรีนวูด – THE STANDARDหลังผ่านมา 1 ปี คดีของเมสัน กรีนวูด ได้รับการประกาศว่าสิ้นสุดหลังโดยจะไม่มีการดำเนินคดีอีก แต่ยังมีคำถามมากมายรวมถึงคำถามข้อสุดท้ายที่จะเป็นคำตอบของเรื่องราว ว่ากองหน้าอนาคตไกลคนนี้ ควรจะได้กลับมามีโอกาสอีกครั้งหรือไม่ในวงการฟุตบอล
Read more »

ชาวสวนฝากถึงรัฐบาลใหม่ ตั้งราคากลางซื้อ-ขายทุเรียนชาวสวนฝากถึงรัฐบาลใหม่ ตั้งราคากลางซื้อ-ขายทุเรียนชาวสวนฝากถึงรัฐบาลใหม่ ตั้งราคากลางซื้อ-ขายทุเรียน . อ่านเพิ่มเติม : . PPTVHD36 ชาวสวน การเมือง การจัดตั้งรัฐบาล ตั้งราคากลางซื้อขายทุเรียน ทุเรียน เกษตรกรไทย ครบทุกข่าวเข้าใจคอกีฬา
Read more »

สนองนโยบาย “ธรรมนัส” กรมวิชาการเกษตรซื้อมังคุดช่วยเกษตรกรสนองนโยบาย “ธรรมนัส” กรมวิชาการเกษตรซื้อมังคุดช่วยเกษตรกร“ระพีภัทร์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สนองนโยบาย “ธรรมนัส” รัฐมนตรีเกษตรฯ ซื้อมังคุด 1.5 ตัน ช่วย เกษตรกร แก้ราคาตกต่ำ พร้อมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปูพรมตรวจรับรอง GMP ขยายตลาด ดันส่งออกเพิ่ม
Read more »

อย.ฟันโรงงานน้ำแข็ง ชุ่ยไม่ดูแลเครื่องจักร คาดต้นเหตุ 'แอมโมเนีย' รั่ว สั่งหยุดจนกว่าจะแก้ไขอย.ฟันโรงงานน้ำแข็ง ชุ่ยไม่ดูแลเครื่องจักร คาดต้นเหตุ 'แอมโมเนีย' รั่ว สั่งหยุดจนกว่าจะแก้ไขอย.เผยผลตรวจโรงงานน้ำแข็งราชา หลังทำแอมโมเนียรั่ว พบไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ปล่อยโรงงานสกปรก ชุ่ยไม่บำรุงรักษาเครื่องจักร คาดเป็นสาเหตุทำแก๊สรั่ว ฟันเพิ่มหยุดผลิตจนกว่าจะแก้ไข สั่ง สสจ.ทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งเพิ่ม เมื่อวันที่ 20
Read more »

MEDEZE เปิดเกมรุกปี 69 โต 25% ชู Health Economy อัดงบ 130 ล้านปูทางนวัตกรรมMEDEZE เปิดเกมรุกปี 69 โต 25% ชู Health Economy อัดงบ 130 ล้านปูทางนวัตกรรมMEDEZE ชู Health Ecosystem ครบวงจร ลุย ATMPs–Robotics–GMP ตั้งเป้ารายได้ปี 69 โต 25% รับสังคมผู้สูงวัย หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
Read more »



Render Time: 2026-05-06 12:09:15