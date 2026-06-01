รัฐบาลทลายเครือข่ายยาเสพติด 1,611 แห่งทั่วประเทศ ยึดยาบ้า 128 ล้านเม็ด

ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่าง 28 เม.ย.-29 พ.ค. 2569 จับกุม 19,406 คน ยึดยาบ้า 128 ล้านเม็ด ไอซ์ 9,225 กก. และอายัดทรัพย์ 631 ล้านบาท
รัฐบาลไทย ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2569 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพบก และหน่วยงานท้องถิ่น การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนในการ ปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังตรวจค้นเป้าหมายที่ถูกเฝ้าระวังในทุกจังหวัด โดยเน้นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพื้นที่ชายแดนที่มักเป็นทางผ่านของยาเสพติด ผลการดำเนินงานสามารถ ทลายเครือข่าย ยาเสพติดได้ถึง 1,611 เครือข่าย ซึ่งลดทอนความสามารถในการกระจายยาเสพติดลงอย่างมีนัยสำคัญ การจับกุมในครั้งนี้มีจำนวนคดียาเสพติดรวม 19,362 คดี ผู้ต้องหา 19,406 คน และสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 664 หมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นในการติดตามและดำเนินคดีกับผู้ที่หลบหนี ของกลาง ที่ตรวจยึดได้มีจำนวนมหาศาล ได้แก่ ยาบ้า 128 ล้านเม็ด ไอซ์ 9,225 กิโลกรัม คีตามีน 434 กิโลกรัม เฮโรอีน 140 กิโลกรัม และยาอี 3,650 เม็ด นอกจากนี้ยังยึดอาวุธปืน 322 กระบอก วัตถุระเบิด 1 ลูก และเงินสดกว่า 4 ล้านบาท การยึดอาวุธปืนเป็นสิ่งสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมรุนแรงที่อาจคุกคามความปลอดภัยของประชาชน นอกจากการจับกุมแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดมูลค่ารวมกว่า 631 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติด การอายัดทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึงบ้าน ที่ดิน รถยนต์ และบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นผลจากการสืบสวนทางการเงินอย่างละเอียด รัฐบาลขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและทุ่มเท จนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในการเป็นหูเป็นตา หากพบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและปกป้องเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด การ ปราบปรามยาเสพติด เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และรัฐบาลจะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหายาเสพติดในประเทศให้เหลือน้อยที่สุ.
