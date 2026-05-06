รัฐบาลพิจารณาโครงการขนส่งน้ำมันและก๊าซฝั่งตะวันตก ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการพิจารณาโครงการขนส่งน้ำมันและก๊าซในฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มาประกอบการพิจารณา รวมถึงข้อเสนอให้ทำเฟสย่อยของโครงการแลนด์บริดจ์ โดยเริ่มจากท่าเรือบางฝั่งก่อน ซึ่งรัฐบาลจะพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP
นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการพิจารณาโครง การขนส่งน้ำมันและก๊าซ ในฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.
) มาประกอบการพิจารณา เนื่องจากที่ผ่านมา สนข.
ได้มีรายงานฉบับเดิมและรายงานฉบับใหม่ ซึ่งรายงานฉบับใหม่ได้นำที่ปรึกษาเอกชนมาช่วยในการศึกษาด้วย โดยเดิมทีการขนส่งน้ำมันและก๊าซมีเฉพาะฝั่งตะวันออกเท่านั้น แต่ถ้ามีโครงการดังกล่าว จะมีการขยายไปยังฝั่งตะวันตกด้วย ซึ่งผลการศึกษาล่าสุดจะทำให้เห็นประโยชน์ของท่าเรือน้ำลึกและการขนส่งที่เชื่อมโยงกันได้มากขึ้น สำหรับข้อเสนอให้ทำเฟสย่อยของโครงการแลนด์บริดจ์ โดยเริ่มจากท่าเรือบางฝั่งก่อน นายสิริพงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ข้อเสนอต่างๆ มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเนื่องจากการลงทุน รัฐไม่ได้เป็นผู้ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยการลงทุนของภาคเอกชน รัฐบาลไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นการลงทุนเฉพาะต่างชาติหรือนักลงทุนจากไทย แต่เป็นเอกชนรายใดก็ได้ทั้งไทยและต่างประเทศที่มีความสนใจในโครงการนี้ ซึ่งเอกชนจะเข้ามาศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ สิ่งที่รัฐบาลจะพิจารณาเมื่อดูตัวเลขทั้งหมด รัฐบาลจะกำหนดรูปแบบของการลงทุนแบบ PPP ว่าการลงทุนจะเป็นรูปแบบไหน นายสิริพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนจะเป็นรูปแบบไหน รัฐบาลไม่ได้ตัดสินใจโดยลำพัง จะต้องมีทั้งบริษัทที่ปรึกษา ผู้ที่สนใจลงทุน มาดำเนินการศึกษาเรื่องนี้ร่วมกัน ซึ่งเราก็ฟังข้อเสนอของทุกฝ่าย โดยรัฐบาลจะพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งและการลงทุนจากภาคเอกชนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเท
โครงการแลนด์บริดจ์ การขนส่งน้ำมันและก๊าซ ท่าเรือน้ำลึก การลงทุน PPP ภาคเอกชน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
คกก. PPP เห็นชอบแนวทางทำ “ข้อตกลงคุณธรรม” โครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชนคณะกรรมการ PPP เห็นชอบออกแนวทางนำ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้กับโครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชน โดยเน้นการคัดเลือกเอกชนร่วมทุน และต้องกำหนดทุกขั้นตอนอย่างละเอียดชัดเจนตลอดระยะเวลาโครงการ ขณะที่ปัจจุบันมีโครงการร่วมทุนฯ ที่ทำข้อตกลงคุณธรรมแล้ว 5 โครงการ
Read more »
ลุยสร้างมอเตอร์เวย์ “บางขุนเทียน – บางบัวทอง” มูลค่า 5.6 หมื่นล้านบอร์ด PPP เห็นชอบโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ทางยกระดับ “บางขุนเทียน – บางบัวทอง” มูลค่า 56,035 ล้านบาท ของกรมทางหลวง คาดสร้างเสร็จเปิดใช้บริการ ปี 2571
Read more »
“ทางหลวง” จ่อเปิดประมูล O&M มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว“คมนาคม” สั่ง ทางหลวง เดินหน้าประมูล O&M มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ดึงเอกชนร่วมทุน PPP สัญญา 32 ปีภายในกลางปี 66 คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 68 ฐานเศรษฐกิจ
Read more »
'ศักดิ์สยาม' สั่งทล. เร่งไฟเขียวเอกชนร่วมทุน 'มอเตอร์เวย์หมายเลข 82' ทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว คาดเปิดเต็มรูปแบบปี 68นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบาย และสั่งการให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินโครงการ PPP. โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในรูปแบบการร่วมลงทุน (PPP) แล้วในวันนี้ (13 ธ.ค.
Read more »
บอร์ด PPP ไฟเขียวโครงการท่าเทียบเรือ B1-B2 แหลมฉบัง วงเงินกว่า 12,800 ล้าน เสริมขีดความสามารถโลจิสติกส์ไทยคณะกรรมการ PPP เห็นชอบโครงการท่าเทียบเรือ บี1 และบี2 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่าโครงการกว่า 12,800 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของท่าเรือ และพัฒนาการขนส่งทางทะเลของประเทศ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 1/2568...
Read more »
รฟท. เดินหน้าแผนจัดซื้อรถไฟ 5.8 หมื่นล้านบาท ทบทวน PPPรฟท. เตรียมจัดซื้อรถไฟและหัวรถจักร 3 โครงการ มูลค่า 5.8 หมื่นล้านบาท เพื่อทดแทนรถเก่าและรองรับรถไฟทางคู่ โดยกระทรวงคมนาคมสั่งทบทวนแนวทาง PPP เพื่อลดภาระการกู้เงิน คาดสรุปแนวทาง PPP และเริ่มจัดซื้อภายในปี 2569 พร้อมเปิดให้บริการปี 2571
Read more »