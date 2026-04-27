รัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายห้ามส่งออกปาล์มดิบ อนุมัติ 140,000 ตัน

นางศุภจี ยืนยันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ อนุมัติคำขอ 140,000 ตัน ภายใต้เพดาน 200,000 ตัน ชี้ราคาส่งออกไม่ดีกว่าขายในประเทศเป็นเหตุให้ไม่ส่งออก ย้ำต้องขออนุญาต และตอบโต้ข้อกล่าวหา 'นั่งเทียน' ในสภา
นางศุภจี สุภาพันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลปัจจุบันยังไม่มีนโยบายที่จะทำการห้าม ส่งออก น้ำมันปาล์มดิบ อย่างเด็ดขาด โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีคำขอสำหรับการ ส่งออก น้ำมันปาล์มดิบ จำนวนทั้งสิ้น 140,000 ตัน ซึ่งทาง กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการอนุมัติคำขอทั้งหมดอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม การอนุมัติ ส่งออก ดังกล่าว ยังคงอยู่ภายใต้กรอบเพดานการ ส่งออก ที่กำหนดไว้ในปริมาณ 200,000 ตัน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติแต่ละครั้ง จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในการนำ น้ำมันปาล์มดิบ ไปใช้ในการผลิตพลังงานภายในประเทศ และสถานการณ์ราคาของ น้ำมันปาล์มดิบ ในตลาดโลก สถานการณ์ราคาของ น้ำมันปาล์มดิบ ในปัจจุบันมีความผันผวนอยู่พอสมควร โดยในช่วงเวลานี้พบว่าราคามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราคาซื้อขาย น้ำมันปาล์มดิบ ในตลาดมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ 37.48 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายภายในประเทศยังคงอยู่ที่ประมาณ 38 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่าราคา ส่งออก ในตลาดต่างประเทศไม่สูงกว่าราคาขายภายในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เห็นแรงจูงใจในการ ส่งออก น้ำมันปาล์มดิบ ไปยังต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ย้ำอีกครั้งว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะทำการห้ามการ ส่งออก น้ำมันปาล์มดิบ แต่การ ส่งออก จะต้องดำเนินการผ่านการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในระหว่างการตอบกระทู้คำถามในสภา นางศุภจีได้แสดงความไม่พอใจและได้ตำหนิ นายเศรณี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสต็อก น้ำมันปาล์มดิบ ทำการตรวจสอบอย่างจริงจังและโปร่งใส แทนที่จะทำการประมาณการหรือ “นั่งเทียน” เนื่องจากหากราคาขาย น้ำมันปาล์มดิบ ภายในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดต่างประเทศ รัฐบาลควรที่จะพิจารณาประกาศนโยบายการใช้น้ำมัน ไบโอดีเซล ในสัดส่วนที่สูงขึ้น เช่น B30, B40 หรือ B50 ตามแบบอย่างของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ นายเศรณียังได้เสนอให้รัฐบาลมีนโยบาย ไบโอดีเซล ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป.
เพิ่มสัดส่วนของตัวแทนเกษตรกรในคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ไม่ใช่มีเพียงตัวแทนจากภาคเอกชนเท่านั้น นางศุภจีได้ตอบโต้การกล่าวหาของนายเศรณี โดยระบุว่า การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ “นั่งเทียน” นั้นไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เนื่องจากทุกคนต่างก็ทำงานอย่างเต็มความสามารถและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ การกล่าวหาเช่นนี้จึงไม่เป็นผลดีต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่รัฐบาลยังไม่ประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น เช่น B30, B40 และ B50 นางศุภจีได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อระบบโดยรวมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถรองรับการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นได้จริง นอกจากนี้ การผลักดันให้มีการใช้น้ำมัน B20 ก็จะต้องมีการดูแลและเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้แสดงความพร้อมที่จะรับข้อเสนอของนายเศรณีในการเพิ่มตัวแทนภาคเกษตรกรให้เข้าร่วมเป็นกรรมการใน กนป.
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย หลังจากเสร็จสิ้นการตอบกระทู้คำถาม นายเศรณีได้ขอถอนคำพูดที่ว่า “นั่งเทียน” และเปลี่ยนเป็น “ช่วยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน” เพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าหน้าที่และสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ด
