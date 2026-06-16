รัฐบาลเตรียมมาตรการช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับสิทธิ BOI

รัฐบาลได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับสิทธิ BOI ซึ่งอาจต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เช่น การให้เงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว และการปรับปรุงระบบภาษีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามเกณฑ์สากล
รัฐบาล เตรียมมาตรการช่วยเหลือ บริษัท ที่ได้รับสิทธิ BOI ซึ่งอาจต้องเสีย ภาษี เพิ่มขึ้น เช่น การให้เงินอุดหนุนหรือเครดิต ภาษี รัฐบาล เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน ภาษี ไทยสู่สากล โดยครม.
อนุมัติให้กระทรวงการคลังแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีกับประเทศสมาชิก OECD เริ่มเดือนมิถุนายน 2570 เพื่อป้องกันการใช้บริษัทบังหน้าหลบเลี่ยงภาษี และสนับสนุนการจัดเก็บภาษีข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.
) ได้อนุมัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2570 เพื่อป้องกันการตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงภาษีสำหรับการเดินหน้าในเรื่องดังกล่าว เป็นไปตามความร่วมระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของ OECD ได้เดินหน้ามาตรการ Global Minimum Tax เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำที่อัตรา 15% สำหรับกลุ่มธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ ทั้งนี้ สรรพากรคาดการณ์ว่า หากเดินหน้าจัดเก็บภาษีดังกล่าว จะสามารถจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่ม จากบริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนกรณีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมักจะเสียภาษีในอัตราเฉลี่ยต่ำกว่า 15% จะมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สากล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เตรียมแนวทางใหม่ 2 รูปแบบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ การให้เงินอุดหนุน (Grants) ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI เพื่อสนับสนุนบริษัทที่ทำดีและรัฐต้องการจูงใจให้ลงทุนต่อ แทนการใช้มาตรการลดภาษีตรงๆ การให้เครดิตภาษี (Tax Credit) เช่น เมื่อบริษัทมีรายจ่ายในการลงทุนก็สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น โดยแนวทางนี้ต้องมีการแก้ไขประมวลรัษฎากรรองรับในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การให้เงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว และการปรับปรุงระบบภาษีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามเกณฑ์สาก
รัฐบาล บริษัท BOI ภาษี OECD Global Minimum Tax
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