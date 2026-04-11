รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือรถโดยสารและรถบรรทุกกว่า 467,000 คัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะหลากหลายประเภท รวมถึงรถบรรทุก เพื่อให้ประชาชนยังคงได้รับบริการในราคาเดิม และผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ มาตรการนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569
รัฐบาลมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนให้กับยานพาหนะรวมกว่า 180,332 คัน เพื่อให้ ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และประชาชนยังคงได้รับบริการในราคาเดิม โดยมาตรการนี้ครอบคลุมยานพาหนะหลากหลายประเภท ได้แก่ รถทัวร์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.
) และรถร่วมบริการต่างๆ รัฐบาลจะให้การอุดหนุนส่วนต่างของค่าโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 19 เมษายน เพื่อรับประกันว่าประชาชนจะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาค่าโดยสารที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรถตู้ รถมินิบัส และรถสองแถวที่ให้บริการในกรุงเทพมหานครที่จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 5,040 บาทต่อคัน รวมถึงรถตู้และรถมินิบัสที่ให้บริการระหว่างจังหวัด ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 700 บาทต่อวันต่อคัน โดยจะมีการตรวจสอบระยะทางการวิ่งจริงผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม\นอกจากนี้ ยังมีรถรับจ้างไม่ประจำทาง เช่น รถนำเที่ยวและรถรับส่งพนักงาน ที่จะได้รับเงินอุดหนุนระหว่าง 5,040 ถึง 7,000 บาทต่อคัน ขึ้นอยู่กับประเภทและเงื่อนไขของรถแต่ละคัน รถแท็กซี่ก็จะได้รับเงินอุดหนุน 5,040 บาทต่อคันเช่นกัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะได้รับเงินอุดหนุน 840 บาทต่อคัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกผลักภาระไปเพิ่มในราคาสินค้าตามท้องตลาด กระทรวงคมนาคมยังจะให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มรถบรรทุกกว่า 287,175 คัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าขนส่งของพวกเขา โดยแบ่งออกเป็นรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 6,000 บาทต่อคัน และรถบรรทุกที่ไม่ติดตั้ง GPS จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคัน การตรวจสอบระยะทางการวิ่งจริงสำหรับรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน\ในช่วงท้าย นายพิพัฒน์ ได้เน้นย้ำถึงผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถที่เข้าเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้เตรียมตัวลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือ เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ การลงทะเบียนจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2569 มาตรการนี้จะมีระยะเวลาการช่วยเหลือทั้งหมด 42 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th) รวมถึง FacebookPage กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและทันท่วงท
