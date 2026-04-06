รัฐบาลยกระดับไฟป่า-หมอกควัน เป็นวาระแห่งชาติ: สุชาติ สั่งลุยแก้ปัญหาเชียงใหม่ยั่งยืน

รัฐบาลประกาศยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชน
รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้ประกาศยกระดับการแก้ไขปัญหา ไฟป่า และ หมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อจัดการกับปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน การดำเนินงานนี้มีเป้าหมายหลักคือการคืน อากาศบริสุทธิ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาหมอกควันมักจะทวีความรุนแรงมากขึ้น\การยกระดับครั้งนี้ส่งผลให้มีการจัดตั้งเวทีเสวนา 'สานพลังทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่' ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างครอบคลุมและยั่งยืน เวทีเสวนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน วางแผนการดำเนินงานในระยะยาว และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหา โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศและพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น\ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการทุกภาคส่วน การสร้างสมดุลระหว่างวิถีชีวิตของชุมชนกับการบังคับใช้กฎหมาย การเพิ่มบทบาทและงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีเชิงรุกเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแนวทางในการจัดการกับปัญหาการเผาป่าที่เกิดจากวิถีชีวิตของชุมชน โดยพยายามหาแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการจัดการข่าวสารและการสื่อสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดการเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไฟป่าและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควั
