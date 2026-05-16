รัฐบาลมอง "วิกฤติพลังงานโลก" ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยแล้ว ขันทวิชชา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน

รัฐบาลวิเคราะห์ว่า การออก พ.ร.ก.ครั้งนี้ มีลักษณะ "ลูกผสม" ระหว่างมาตรการระยะสั้น กับ นโยบายระยะยาว ซึ่งมีสถานะทางรัฐธรรมนูญแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ชี้ว่า การเยียวยาประชาชนจากราคาพลังงาน ยังพออธิบายได้ในเชิง "ความจำเป็นเร่งด่วน" แต่การลงทุนด้าน EV หรือ เศรษฐกิจสีเขียว เป็นเรื่องที่ควรผ่านกระบวนการงบประมาณปกติ เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ตีความกว้างเกินไป ในอนาคตอาจใช้อำนาจ พ.ร.ก.กู้เงิน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงโครงสร้างอื่นๆ ได้ทั้งหมด
เห็นว่า แม้รัฐบาลจะอ้างผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง และความผันผวนของราคาพลังงานโลก แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าประเทศกำลังเผชิญ "วิกฤติร้ายแรง" ถึงขั้นต้องใช้อำนาจพิเศษข้ามกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะโครงการในกลุ่ม "เปลี่ยนผ่านพลังงาน" เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สถานีชาร์จ คาร์บอนเครดิต และ การพัฒนาทักษะแรงงาน ซึ่งถูกมองว่าเป็นนโยบายโครงสร้างระยะยาว มากกว่าจะเป็นมาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้า สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นิยามปรากฏการณ์นี้ว่า "หนีสภา Plus" โดยมองว่า รัฐบาลกำลังใช้สองยุทธวิธีพร้อมกัน ยุทธวิธีแรก คือ การใช้ พ. ร. ก. แทนการตราเป็นพระราชบัญญัติ (พ.
ร. บ.
) เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบและอภิปรายโดยละเอียดในสภา ยุทธวิธีที่สอง คือ การ "มัดรวมงบประมาณ" สองก้อนที่มีวัตถุประสงค์ต่างกันไว้ในกฎหมายเดียว ได้แก่ งบเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาท และ งบเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาท รัฐบาลมองว่า วิกฤติพลังงานโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรง ทั้งต้นทุนการผลิต ค่าครองชีพ และ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การเยียวยาประชาชนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด จึงต้องทำควบคู่กัน ไม่สามารถแยกจากกันได
วิกฤติพลังงานโลก รัฐธรรมนูญ 2563 พ.ร.ก.กู้เงิน รับเงินกู้เงิน กัมพูชา หน้าที่พลเรือน Zayed Solar Prize 2022
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ภาพคันจริง Wuling Air EV เวอร์ชันไทย 100% ราคา 395,000 - 465,000 บาทชมภาพคันจริง Wuling Air EV 2023 ใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า MINI EV รุ่นล่าสุดพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 30 กิโลวัตต์ นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียโดย EV Primus
Read more »
เปิดเบื้องลึก ‘ไทย - สิงคโปร์’ ขึ้นแท่นผู้นำตลาด EV อาเซียนจากกระแสความต้องการรถ EV พุ่งสูงในภูมิภาคอาเซียน “ไทย” และ “สิงคโปร์” กลายเป็นผู้นำด้านยอดขาย EV ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะรถ EV ส่วนบุคคลที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้รถ น่าจับตาว่าแนวโน้มในอนาคตจะสดใสมากน้อยเพียงใด
Read more »
ผ่าวิกฤติฟองสบู่ 'EV จีน' ทำไม 80% ของผู้ผลิต EV จีน อยู่ไม่รอด?จีนเกิดวิกฤติฟองสบู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขึ้น รถ EV ที่ผลิตออกมาจำนวนมากถูกจอดทิ้งร้างนับหมื่นคน อีกทั้งกว่า 80% ของผู้ผลิต EV ไปไม่รอด วิกฤตินี้มีที่มาที่ไปอย่างไรถึงทำให้จีนมาถึงจุดนี้
Read more »
สถาบันยานยนต์-เบตเตอร์ กรุ๊ป จับมือยกระดับจัดการซากรถยนต์EVสถาบันยานยนต์ ผนึกกำลัง เบตเตอร์ กรุ๊ปร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการซากยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ EV และรองรับตลาดรถยนต์ EV ที่กำลังเติบโต มุ่งลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
Read more »
MSI EV Premium และ EV Life เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิดตัวแล้วในไทยMSI เปิดตัว EV Premium และ EV Life เครื่องชาร์จ EV อัจฉริยะในไทย ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยและการใช้งานที่สะดวก
Read more »
โบลท์ (Bolt) เผยสถิติ คนไทยมีแนวโน้มหันมาเลือกการเดินทางแบบปลอดมลพิษมากขึ้นโบลท์ ร่วมฉลองวันปลอดรถโลก พร้อมการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของหมวดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) • โบลท์เผยตัวเลขจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในหมวด Green ที่ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยอัตราการเติบโตกว่า 257.5% • รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของโบลท์ มีระยะทางสะสมรวมกว่า 4.
Read more »