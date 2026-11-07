รัฐบาลคุมเข้มกัญชา ห้ามสันทนาการ โทษหนักร้านฝ่าฝืน
รัฐบาลยืนยันไม่สนับสนุนกัญชาสันทนาการ สั่งคุมเข้มร้าน 12,279 แห่งทั่วประเทศ โทษสถานหนักเพิกถอนใบอนุญาตร้านที่ฝ่าฝืนกฎหมายและโฆษณาเชิงพาณิชย์
รัฐบาลไทย ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกัญชาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้งานกัญชาในเชิงการแพทย์ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งปฏิเสธการสนับสนุน任何形式的娱乐性使用กัญชาอย่างเป็นทางการ
สถิติร้านกัญชาและมาตรการควบคุม
ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านจำหน่ายกัญชาที่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศรวมจำนวน 12,279 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชน ข้อมูลเชิงลึกแสดงว่าจังหวัดที่มีจำนวนร้านกัญชามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,726 ร้าน, จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,046 ร้าน, จังหวัดชลบุรี จำนวน 900 ร้าน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 717 ร้าน, และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 482 ร้านAlso readเปิดเส้นเงิน 'มูลนิธิองค์กรทำดี' 3 บัญชีรับบริจาค 800 ล้าน สู่บัญชีส่วนตัว-ซื้อกระเป๋าหรู
การตรวจสอบการฝ่าฝืนใบอนุญาต
จากการตรวจสอบเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้ประกอบการบางรายยังฝ่าฝืนเงื่อนไขของการได้รับใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกระทำผิดหลายรูปแบบ เช่น การไม่จัดทำหรือไม่ส่งรายงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้, การจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์, การจัดโปรโมชั่นหรือโฆษณาเพื่อการพาณิชย์, และการทำการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้
บทลงโทษสถานหนักแก่ผู้ฝ่าฝืน
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิด โดยเริ่มต้นจากการพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 30 วัน หรือ 90 วัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกรณี และในกรณีที่มีความผิดร้ายแรง อาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตทันที หากผู้ประกอบการกระทำผิดซ้ำในกรณีเดิมเป็นครั้งที่ 2 ทางการจะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทันทีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บทบาทคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
รัฐบาลเน้นย้ำให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเท็จจริงและประเด็นกฎหมายอย่างรอบด้านและละเอียดอ่อน ก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนถัดไป โดยกระบวนการทั้งหมดต้องยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์
การดำเนินงานในครั้งนี้สะท้อนถึงนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงประโยชน์ทางการแพทย์และความปลอดภัยของสังคม โดยไม่สนับสนุนการใช้กัญชาในวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง ซึ่งจะเป็นแนวทางหลักในการควบคุมดูแลตลาดกัญชาของไทยต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
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