รัฐบาลยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้า สั่งคุมเข้มการแสดงฉลากและสัญญาจองเพื่อป้องกันปัญหาลอยแพและราคาตก

รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีนำทีม สคบ. ลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า ย้ำผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วน ชัดเจน และใช้สัญญาจองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและแก้ปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภคในเรื่องสินค้าชำรุดและการถูกลอยแพ
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ .
ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการแสดงฉลากของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำอย่าง BYD Hi-Class และ OMODA & JAECOO ในย่านลาดพร้าว การดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย โดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบ และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคทุกภาคส่วน การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้ามาร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญ 3 ประการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้บริโภค ได้แก่ ปัญหาสินค้าชำรุด การถูกผู้ประกอบการลอยแพ และปัญหาราคาที่ดิ่งลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากสถิติการร้องทุกข์พบว่ามีผู้เสียหายรวมกว่า 1,348 ราย นางสาวศุภมาสจึงเน้นย้ำว่า ฉลากสินค้าคือเครื่องมือแรกและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนการตัดสินใจควักเงินจ่ายซื้อรถยนต์ที่มีราคาสูง ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนความจริงจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และต้องมีการกวดขันอย่างจริงจัง ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ประกอบการยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใน 3 ประเด็นหลัก ประการแรกคือเรื่องของฉลากสินค้า เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความบนฉลากให้เห็นเด่นชัดและอ่านง่ายที่ตัวรถ โดยต้องระบุข้อมูลให้ครบทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้า รุ่น เครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า รายละเอียดทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ สมรรถนะของตัวรถ ระยะทางการใช้งาน วิธีการใช้งาน ข้อแนะนำ คำเตือนด้านความปลอดภัย ตลอดจนราคาและเงื่อนไขการรับประกันที่ชัดเจน ประการที่สองคือเรื่องการโฆษณา โดยเฉพาะข้อมูลระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ ผู้ขายต้องระบุให้ชัดเจนว่าอ้างอิงมาตรฐานการทดสอบใด เช่น EPA, WLTP, NEDC หรือ CLTC พร้อมระบุเงื่อนไขการทดสอบ เช่น ความเร็วเฉลี่ย อุณหภูมิ และสภาพเส้นทาง รวมถึงการโฆษณาสิทธิประโยชน์และของแถมต่างๆ ต้องมีหลักเกณฑ์และวันสิ้นสุดที่ชัดเจน และประการสุดท้ายคือเรื่องของสัญญาจองรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญามาตรฐานของ สคบ.
ที่ระบุรายละเอียดรถยนต์ ราคา วันส่งมอบ และสิทธิการบอกเลิกสัญญาอย่างครบถ้วน ในด้านข้อกฎหมาย รถยนต์ไฟฟ้าถูกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.
ศ. 2522 หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการแสดงฉลากให้ถูกต้องครบถ้วน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรืออาจถูกลงโทษทั้งจำและปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งนางสาวศุภมาสได้ฝากเตือนผู้ประกอบการว่าฉลากสินค้าไม่ใช่เพียงป้ายกระดาษที่ติดไว้กับรถ แต่คือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ดังนั้นข้อมูลต้องเที่ยงตรงและไม่เกินจริง เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องผิดหวังเมื่อนำรถไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน สำหรับคำแนะนำถึงประชาชนที่กำลังสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ใช้ฉลากเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบข้อมูล อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน สอบถามถึงมาตรฐานการทดสอบระยะทางวิ่งให้ชัดเจน และอ่านสัญญาจองอย่างละเอียดก่อนลงนาม พร้อมทั้งขอให้เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ ใบจอง โบรชัวร์ หรือภาพถ่ายโฆษณา หากพบว่าข้อมูลในฉลากไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง สคบ.
ได้ทันทีผ่านทางสายด่วน 1166, ระบบ OCPB Complaint, แอปพลิเคชัน OCPB Connect, เว็บไซต์ ocpb.go.th และแอปพลิเคชันทางรัฐ หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วที่สุ
