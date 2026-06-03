รัฐบาลไทยแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของรัฐบาลกัมพูชา หลังนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยื่นเรื่องต่อไทยและเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี 1982 (UNCLOS) กรณีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างสองประเทศ
รัฐบาลไทย แสดงความผิดหวังต่อท่าทีของ รัฐบาลกัมพูชา หลังนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยื่นเรื่องต่อไทยและเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี 1982 ( UNCLOS ) กรณี พื้นที่ทับซ้อน ทางทะเลระหว่างสองประเทศ นายสีหศักดิ์ รมว.
การคลังกล่าวว่า การตัดสินใจของกัมพูชาไม่ได้ช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าอย่างแท้จริง หลายประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชานำเสนอผ่านแถลงการณ์ยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รัฐบาลไทยย้ำว่า การที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2544 (MOU 2544) ไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงพันธกรณีระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้าง แต่เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่ากลไกดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามานานกว่า 20 ปี รัฐบาลไทยต้องการให้ทั้งสองประเทศใช้โอกาสนี้หารือกันอย่างจริงจังก่อนเข้าสู่กระบวนการระหว่างประเทศ นายสีหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการประนอมภาคบังคับอาจใช้เวลาหลายปี รัฐบาลไทยแสดงความผิดหวังต่อท่าทีของรัฐบาลกัมพูชา หากจริงใจต่อกัน ควรเริ่มต้นจากการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเปิดโต๊ะเจรจา แต่เมื่อกัมพูชาเลือกเส้นทางนี้ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการหารือในประเด็นอื่นที่ทั้งสองฝ่ายต้องการความคืบหน้
รัฐบาลไทย รัฐบาลกัมพูชา UNCLOS พื้นที่ทับซ้อน เขตแดน
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