รัฐมนตรีช่วยฯ คมนาคม มอบนโยบายเร่งพัฒนาขนส่งทางราง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำคัญ 4 ด้านแก่กรมการขนส่งทางราง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และยั่งยืน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบ นโยบาย การดำเนินงานแก่กรมการ ขนส่งทางราง (ขร.
) โดยได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กำกับดูแล ขร.
ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายสิริพงศ์ได้กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่งของประเทศให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงทุกรูปแบบการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.
ศ. 2568 ขร.
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบรางของประเทศ ต้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การลดภาระค่าครองชีพและยกระดับความปลอดภัยของประชาชน โดยเน้นการกำกับดูแลอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาพลังงาน รวมถึงการขยายผลนโยบายรถไฟฟ้าเหมาจ่าย 40 บาทตลอดวัน และศึกษาความเป็นไปได้ในการแบ่งโซนค่าโดยสารอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าโดยสาร นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบรางทั้งในช่วงก่อสร้างและการให้บริการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความพร้อมใช้งาน และการกำหนดให้โครงการขนาดใหญ่มีประกันอุบัติเหตุครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งรัดโครงการสำคัญของระบบราง รัฐมนตรีช่วยฯ มอบหมายให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 และจัดทำงบประมาณปี 2570 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมทั้งปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และเร่งผลักดันโครงการระยะเร่งด่วน เช่น โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เปิดให้บริการโดยเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางและการพัฒนา ICD ลาดกระบัง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในระบบขนส่งทางราง โดยสนับสนุนการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ลดมลพิษทางอากาศ และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว รวมถึงการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบรางอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้จัดทำแผนแม่บทโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม และประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุน และเร่งรัดโครงการสำคัญตามแผนแม่บท เช่น โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงข่ายในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ รมช.
คมนาคมยังเน้นย้ำการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของสถานีและขบวนรถ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ยืนยันความพร้อมในการน้อมรับนโยบายและเร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วประเท
