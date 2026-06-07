รัฐบาลออกมาตรการเชิงรุกช่วยสถานศึกษาเผชิญอุทกภัย ปรับการเรียนการสอนออนไลน์-ผ่อนปรนการสอบ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารปิดโรงเรียนได้ทันที ปรับการเรียนเป็นออนไลน์ ผ่อนปรนการบ้านและสอบ พร้อมเตรียมศูนย์อพยพและแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
ในช่วงปิดเรียนเนื่องจาก อุทกภัย รัฐบาลโดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินใน สถานศึกษา ทั่วประเทศ โดยให้อำนาจผู้บริหาร สถานศึกษา ประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมรายงานสถานการณ์แบบเวลาจริงผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อขออนุมัติถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นอย่างรวดเร็ว การดำเนินการทั้งหมดยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นลำดับสูงสุด ส่วนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตให้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ ระบบออนแฮนด์ หรือระบบออนดีมานด์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และให้ครูผ่อนปรนการบ้านและการสอบเพื่อลดความเครียดของนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ สถานศึกษา ต้องเตรียมพื้นที่ปลอดภัยเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด เช่น การซ่อมแซมอาคารเรียน การจัดสอบชดเชย และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทน มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าแนวโน้ม อุทกภัย ดินสไลด์ และน้ำท่วมฉับพลันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี โดยเฉพาะปี 2568 ที่ผ่านมา มี สถานศึกษา ได้รับผลกระทบถึง 2,000 แห่ง และนักเรียนได้รับผลกระทบ 160,000 คน ซึ่งหลายแห่งประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ำซ้อน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมที่เน้นตั้งรับเป็นเชิงรุกมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบต่อการเรียนการสอน การดำเนินงานในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการประสานงานกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษาเพื่อส่งทีมช่างเข้าซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย และรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.
) รวมถึงการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงระบบระบายน้ำในระยะยาว เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติและซักซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาได้ทางโรงเรียนหรือศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของการดูแลสภาพจิตใจ ครูต้องสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่อาจเกิดความเครียดหลังภัยพิบัติ และส่งต่อให้นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้การเรียนการสอนกลับมาดำเนินได้โดยเร็วที่สุด และลดผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทั่วประเท
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