รัฐบาลเชียงรายประสานโรงสีจัดตลาดนัดข้าวแม่สาย 28-30 พ.ย. รับซื้อผลผลิตชาวนา
รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จัดตลาดนัดข้าวเปลือกแม่สาย 28-30 พ.ย. นี้ เพิ่มช่องทางขายให้ชาวนาเชียงราย ผลตรวจ 10 ตัวอย่างผ่านมาตรฐานทั้งหมด ยืนยันความปลอดภัย
รัฐบาลโดย กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาความกังวลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงราย เรื่องการปนเปื้อนสารเคมี โดยวางแผนจัดตลาดนัดข้าวเปลือกขึ้นที่อำเภอแม่สายระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อสร้างช่องทางระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยตรง
น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการดูแลเกษตรกรถือเป็นวาระสำคัญของรัฐบาล พร้อมยืนยันความพร้อมของผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐในการรับซื้อข้าวจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเรื่องความกังวลต่อสารปนเปื้อนกลายเป็นอุปสรรคต่อรายได้ของชาวนาAlso readกรมการค้าภายในเดินหน้ามาตรการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
มาตรการรองรับผลผลิตและมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการประสานงานกับโรงสีข้าวและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างยืนยันความพร้อมในการรับซื้อข้าวจากพื้นที่เป้าหมาย
ในกรณีที่โรงสีภายในจังหวัดไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตได้ครบถ้วน สมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เตรียมความพร้อมในการประสานงานกับโรงสีจากต่างจังหวัดให้เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อเพิ่มเติม เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการตลาดและป้องกันปัญหาข้าวล้นตลาดในพื้นที่
การจัดตลาดนัดและเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร
กรมการค้าภายในมีบทบาทสำคัญในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกขึ้นที่อำเภอแม่สาย ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตโดยตรง ลดขั้นตอนกลาง และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการซื้อขายข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
นอกจากภาคโรงสีแล้ว สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ยังยืนยันความพร้อมในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงราย
ผลการตรวจตัวอย่างและมาตรการสร้างความเชื่อมั่น
กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวตัวอย่างจำนวน 10 ตัวอย่างจากจังหวัดเชียงราย ผลการตรวจสอบปรากฏว่าตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหารอย่างสมบูรณ์ จึงได้สั่งการให้สมาคมโรงสีข้าวไทยและชมรมโรงข้าวจังหวัดเชียงราย ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงนี้ไปยังผู้ประกอบการ
การสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บรรเทาความกังวลของผู้ซื้อ และคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรจากการถูกกีดกันทางการตลาดเนื่องจากข่าวลือเรื่องสารปนเปื้อน
แนวทางต่อเนื่องและการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลชาวนาเชียงรายอย่างครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยของผลผลิตและการเข้าถึงตลาด รองโฆษกรัฐบาลระบุว่ากระทรวงพาณิชย์จะสื่อสารข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อข้าวและรักษาเสถียรภาพของอาชีพเกษตรกร
มาตรการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐที่ต้องการแก้ปัญหาความกังวลเรื่องสารปนเปื้อนให้หมดไป โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อรายได้ของเกษตรกร และเปิดช่องทางการตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรมให้กับชาวนาเชียงราย
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