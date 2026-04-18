รัฐบาลไฟเขียว! สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง 3 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกร ลดภาระต้นทุนการผลิต

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาท จาก ธ.ก.ส. มอบโอกาสให้เกษตรกรกู้ยืมรายละไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ รัฐบาลช่วยจ่าย 3% ต่อปี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อ ลดต้นทุนการผลิต วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.
) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรทั่วประเทศ สำหรับใช้ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือทำการเกษตรแขนงอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทยในระยะยาว นอกเหนือจากนี้ โครงการยังมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นตามทิศทางของตลาดและนโยบายของภาครัฐ เงื่อนไขสำคัญของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ มีรายละเอียดที่เกษตรกรควรรู้ อาทิ อัตราดอกเบี้ยรวมของสินเชื่ออยู่ที่ 6% ต่อปี โดยเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปี ส่วนที่เหลืออีก 3% รัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยให้โดยตรงแก่ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะเวลาการดำเนินโครงการถูกกำหนดให้สิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2572 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรในการให้โอกาสเกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและวางแผนการผลิต เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ นอกเหนือจากการเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว จะต้องผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ (Reskill/Upskill) ในด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสีย นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นมาตรฐาน โดยต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องมีการจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะมีการควบคุมโดยกรมการค้าภายใน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกษตร การดำเนินการตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกษตรกรประสบมาอย่างต่อเนื่อง การมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่ายและมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง จะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการลงทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับทักษะการบริหารจัดการ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรสมัยใหม่ และสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น การใช้เมล็ดพันธุ์มาตรฐานและการควบคุมราคาโดยหน่วยงานภาครัฐ ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในที่สุด โครงการนี้จึงเป็นการบูรณาการหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการเงิน และเกษตรกร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเท
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »