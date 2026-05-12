รัฐบาลไม่มีความจำเป็นจริงในกู้เงินอีก 6 แสนล้านบาท
📆5/12/2026 10:24 PM
📰Thairath_News
ข่าวเกี่ยวกับกู้เงิน 4 แสนล้านบาท สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติตี้และกู้เงินอีก 2 แสนล้านบาท สำหรับการปรับโครงสร้างพลังงาน แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังสร้างหนี้ก้อนเพิ่มเข้าไปกับขนาดก้อนหนี้ที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ แต่นั้นไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างแท้จริง แม้รัฐบาลจะนำเงินกู้ส่วนนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนได้ตามแผนเดิม

หน้าที่สำคัญของ รัฐบาล คือช่วยเหลือดูแลทุกข์และสุขของประชาชน การที่ รัฐบาล จะแจกเงินช่วยค่าครองชีพประชาชนในช่วงวิกฤติ พลังงาน จึงเป็นเรื่องสมควรทำ แต่การแจกเงินแบบเหวี่ยงไม่คัดแยกว่าใครจำเป็นต้องช่วยใครไม่จำเป็นต้องช่วย...

เป็นเรื่องเกินสมควร แถมรัฐบาลนายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ได้ออก พ. ร. ก.

กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อนำไปช่วยค่าครองชีพประชาชนอย่างเดียวยังฉวยโอกาสกู้เงินเพิ่มอีก 2 แสนล้านบาท เพื่อใช้ปรับโครงสร้างพลังงาน ซึ่งไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างแท้จริง การสร้างหนี้เพิ่มก้อนนี้จึงเกินความจำ need ไปหลายเบอร์!

