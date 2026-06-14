รัฐบาลร่วมมือกับสถานประกอบการกว่า 56 แห่ง สร้างตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราสำหรับนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน กระทรวงแรงงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงานโดยเด็ดขาด
รัฐบาล เดินหน้าต้าน แรงงานเด็ก จับมือ 56 สถานประกอบการ สร้าง งานปิดเทอม 10,000 อัตรา คุมเข้มห้ามจ้างเด็กต่ำกว่า 15 ปี รัฐบาล ร่วมมือกับ สถานประกอบการ กว่า 56 แห่ง สร้างตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราสำหรับนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนกระทรวงแรงงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงานโดยเด็ดขาด ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันต่อต้านการใช้ แรงงานเด็ก โลก (World Day Against Child Labour) วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะ และโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาค.
รัฐบาลเดินหน้าต้านแรงงานเด็ก จับมือ 56 สถานประกอบการ สร้างงานปิดเทอม 10,000 อัตรา คุมเข้มห้ามจ้างเด็กต่ำกว่า 15 ปีรัฐบาลร่วมมือกับสถานประกอบการกว่า 56 แห่ง สร้างตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราสำหรับนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนกระทรวงแรงงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงานโดยเด็ดขาด ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะ และโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาค
แรงงานเด็ก รัฐบาล สถานประกอบการ งานปิดเทอม คุมเข้า
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