รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่

ข่าวการศึกษา News

รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่
📆6/2/2026 6:43 AM
📰thestandardth
รัฐบาลได้ประกาศแผนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่ โดยมุ่งยกระดับการจัดการเรียนการสอน 3 วิชาหลัก ได้แก่ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และภาษาไทย ควบคู่กับการพัฒนาระเบียบวินัยและการเป็นพลเมืองโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของเยาวชน

วันนี้ (2 มิถุนายน) ศ. ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.

) พร้อมด้วย ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงถึงทิศทางสำคัญของรัฐบาลในการเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่ มุ่งยกระดับการจัดการเรียนการสอน 3 วิชาหลัก ได้แก่ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และภาษาไทย ควบคู่กับการพัฒนาระเบียบวินัยและการเป็นพลเมืองโลก โดยย้ำชัดว่าการปรับหลักสูตรครั้งนี้ไม่ใช่การลดทอน แต่คือการเสริมสร้างให้บทเรียนมีความลึกซึ้ง และมีความหมายสอดรับกับแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างแท้จริงเข้าใจรากเหง้า เพื่อก้าวไปข้างหน้า ศ.

ดร.

ยศชนัน เปิดเผยว่า สมรรถนะที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงทักษะอาชีพ แต่คือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การปรับปรุงวิชาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ จะเปลี่ยนผ่านจากการท่องจำสู่การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจพัฒนาการของชาติและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะเรื่องราวที่พลเมืองทุกคนมีส่วนร่วม ทุกประเทศที่มีระบบการศึกษาเข้มแข็ง ล้วนสอนให้เด็กรู้จักรากเหง้าของตนเอง รู้ว่าตนเป็นใคร มาจากไหน และมีหน้าที่อะไรต่อสังคม รัฐบาลเชื่อมั่นว่า พลเมืองที่เข้าใจที่มาของประเทศ คือพลเมืองที่พร้อมมีส่วนร่วมสร้างชาติ ศ.

ดร.

ยศชนันกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ วิชาหน้าที่พลเมืองจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ไทย พร้อมออกแบบกิจกรรมที่ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยสามารถยืนหยัดและแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง ด้าน ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ามี 3 กลไกขับเคลื่อน และการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด พร้อมชี้แจงกรอบการขับเคลื่อนของกระทรวงฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาระเบียบวินัย และการเป็นพลเมืองโลก โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังค

รัฐบาล หลักสูตรการศึกษา ปรับปรุง ยกระดับ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย ระเบียบวินัย พลเมืองโลก

 

