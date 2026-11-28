รัฐบาลจ่ออนุมัติทางด่วน 2 ชั้น 3.4 หมื่นล้าน แลกสัมปทาน BEM 22 ปี
รัฐมนตรีคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางด่วน 2 ชั้น ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 มูลค่า 3.4 หมื่นล้านบาท พร้อมนโยบายค่าทางด่วน 50 บาท
รัฐบาลไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาสัมปทานครั้งสำคัญกับ บมจ. ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM เพื่อแลกกับการลงทุนก่อสร้างโครงการ ทางด่วน 2 ชั้น (Double Deck) บนเส้นทางหลักที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่น โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอรายละเอียดของข้อตกลงมูลค่าสูงถึง 3.4 หมื่นล้านบาท
โครงการดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างจุดเริ่มต้นที่งามวงศ์วาน และสิ้นสุดที่พระราม 9 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของรถยนต์บนทางด่วนระดับพื้นดิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งมวลชนผ่านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เป็นสะพานอีกชั้นหนึ่งรองรับการจราจรAlso readสนุกเกอร์วันนี้ เอฟวัน เทพไชยา ดวล ชัวร์ตี้ ตี 2 ชิงตั๋ว UK Championship 2026
รายละเอียดโครงการทางด่วนสองชั้น
โครงสร้างโครงการทางด่วน 2 ชั้นนี้จะสร้างสะพานยกระดับเพิ่มอีก 1 ชั้นเหนือทางด่วนเดิม เพื่อแยกเส้นทางการจราจรให้ออกเป็นอิสระจากกัน โดยชั้นล่างจะเป็นทางด่วนระดับปกติที่รองรับรถทั่วไป ส่วนชั้นบนจะรองรับรถที่มุ่งหน้าไปยังจุดปลายทางระยะไกลหรือรถที่ขึ้นจากต้นทางแล้วต้องการออกระหว่างทาง ลดปัญหาการตัดกันของเส้นทางที่ทำให้การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 34,000 ล้านบาท โดยรัฐไม่มีงบประมาณจ่ายตรงให้เอกชนแต่ใช้กลไกการขยายอายุสัมปทานเป็นตัวแลกแทน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการกระตุ้นการลงทุน infrastructure โดยไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้นโดยตรงในทันที
การขยายสัมปทาน BEM 22 ปี 5 เดือน
เงื่อนไขสำคัญที่เอกชนเสนอคือ การขอขยายอายุสัมปทานจากเดิมเป็นเวลา 22 ปี 5 เดือน เพื่อชดเชยกับการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างชั้นใหม่ โดยรัฐมนตรีคมนาคมยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจที่เอกชนต้องมีการตอบแทนการขยายระยะเวลาการดำเนินธุรกิจเมื่อต้องรับภาระงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากภาครัฐ
ประเด็นจำนวนปีที่ต้องการขยายสัมปทานยังคงไม่มีความชัดเจนในปัจจุบัน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างประโยชน์ของรัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปที่แน่นอนภายในปี 2570 ซึ่งตรงกับเป้าหมายที่กำหนดให้โครงการสามารถเริ่มลงมือก่อสร้างได้จริงในระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้
นโยบายค่าผ่านทาง 50 บาททันที
หนึ่งในจุดขายสำคัญของนโยบายนี้คือ การผลักดันให้ค่าผ่านทางลดลงเหลือ 50 บาทต่อครั้ง โดยรัฐมนตรีระบุว่า หากการเจรจาเรื่องโครงสร้างทางด่วน 2 ชั้นบรรลุผลสำเร็จและเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาได้แล้ว รัฐบาลสามารถประกาศใช้นโยบายค่าผ่านทาง 50 บาทได้ทันที ไม่ต้องรอจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
แนวทางนี้สอดคล้องกับข้อหารือเดิมที่เคยมีการพูดคุยกันระหว่างบริษัทเจ้าของสัมปทานกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งเน้นย้ำถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการทางด่วนเป็นหลัก หากการเจรจาสามารถสรุปได้ตรงกัน นโยบายนี้จะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนกว่าหลายหมื่นครัวเรือนที่ใช้เส้นทางนี้เป็น ежедневในชีวิตประจำวัน
ผลกระทบต่อชุมชนและแรงงาน
โครงการนี้ไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะด้านการจราจรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเจรจาแก้ไขข้อพิพาทกับชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจำนวน 300 ครัวเรือน ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใต้แนวทางด่วนเดิม โดยกระทรวงคมนาคมและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เร่งดำเนินการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกฝ่าย
นอกจากนี้还มีการหารือร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานในระบบจะมีสถานะและสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการเปิดพื้นที่การdialogue เพื่อสร้างความปรองดองและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างขนาดใหญ่
กระทรวงคมนาคมได้ให้นโยบายไปแล้วว่าทุกภาคส่วนต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ไม่ควรยึดติดกับมุมมองที่แตกต่างเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเชื่อว่ากระบวนการเจรจาที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมจะนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการที่ราบรื่น รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในที่สุด
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