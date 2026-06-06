รัฐมนตรีคมนาคมเร่งติดตั้งระบบ ILS/DME ที่สนามบินขอนแก่น พร้อมขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายภัทรพงศ์ แผนเร่งติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME ที่สนามบินขอนแก่น, ประสานการใช้ค่ายสีหราชเดโชไชย, พร้อมพัฒนาโครงการ Fly and Drive และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับ 5 ล้านคนต่อปี
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลสรุปการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อตอบสนองความต้องการขยายศักยภาพการบินในภูมิภาค ภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายภัทรพงศ์ได้เดินทางลงพื้นที่โดยตรงที่ สนามบินขอนแก่น พร้อมเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อตรวจสอบและกำหนดแนวทางการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศระดับสูง ( ILS ) พร้อมระบบ DME (Distance Measuring Equipment) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถทำการลงจอดได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพทัศนวิสัยต่ำ ระบบ ILS / DME จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลตำแหน่งและความสูงของเครื่องบินแบบเรียลไทม์ ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและทำให้การบินปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายภัทรพงศ์ยังได้ประสานงานกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ค่ายสีหราชเดโชไชยซึ่งตั้งอยู่ใกล้สนามบินเป็นสถานที่ตั้งอุปกรณ์สำคัญเหล่านี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเสาอากาศและเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สัญญาณการนำทางครอบคลุมทุกมุมของสนามบินอย่างเต็มที.
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลสรุปการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อตอบสนองความต้องการขยายศักยภาพการบินในภูมิภาค ภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายภัทรพงศ์ได้เดินทางลงพื้นที่โดยตรงที่สนามบินขอนแก่น พร้อมเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อตรวจสอบและกำหนดแนวทางการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศระดับสูง (ILS) พร้อมระบบ DME (Distance Measuring Equipment) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถทำการลงจอดได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพทัศนวิสัยต่ำ ระบบ ILS/DME จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลตำแหน่งและความสูงของเครื่องบินแบบเรียลไทม์ ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและทำให้การบินปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายภัทรพงศ์ยังได้ประสานงานกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ค่ายสีหราชเดโชไชยซึ่งตั้งอยู่ใกล้สนามบินเป็นสถานที่ตั้งอุปกรณ์สำคัญเหล่านี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเสาอากาศและเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สัญญาณการนำทางครอบคลุมทุกมุมของสนามบินอย่างเต็มที
ILS DME สนามบินขอนแก่น Fly And Drive การท่องเที่ยว
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