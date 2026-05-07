รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 25 พฤษภาคม 2569 รวมสิทธิบัตรคนจนและคนละครึ่งพลัส

เปิดรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนละครึ่งพลัส ให้สิทธิ 30 ล้านคน รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท แบ่งจ่าย 4 เดือน รัฐช่วยจ่าย 60% เริ่มใช้จ่าย 1 มิถุนายน 2569
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ คือการเตรียมเปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่า ไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งเป็นการปรับโฉมและยกระดับจากโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่ประชาชนคุ้นเคย โดยในครั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการรวมเอาสิทธิประโยชน์จากสองโครงการหลักเข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการ คนละครึ่งพลัส และโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่าบัตรคนจน เพื่อสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการและลดความซับซ้อนในการเข้าถึงสิทธิของประชาชน โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญว่าการรวมโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านเครือข่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีจำนวนมหาศาลถึง 1.
4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงในการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของกำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงานนั้น รัฐบาลยังคงยึดมั่นตามแผนงานเดิม โดยจะเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 และจะสามารถเริ่มต้นใช้จ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป สำหรับจำนวนสิทธิที่จะเปิดให้นั้น ทางกระทรวงการคลังคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านสิทธิ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่แน่นอนยังอยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประชากรให้มีความถูกต้องแม่นยำที่สุด โดยเฉพาะการรวมฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคน เข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหม่ของโครงการคนละครึ่งพลัสเดิม ทั้งนี้ รัฐบาลได้วางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำหนดให้ประชาชน 1 คน จะได้รับเพียง 1 สิทธิเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทันที และจะไม่สามารถไปลงทะเบียนซ้ำซ้อนเพื่อรับสิทธิในรูปแบบของคนละครึ่งพลัสแยกต่างหากได้ เพื่อให้การกระจายความช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เกิดการกระจุกตัวของสิทธิในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สำหรับรายละเอียดของวงเงินช่วยเหลือในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ประชาชนที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท โดยรัฐบาลจะไม่ได้ให้เป็นเงินก้อนเดียว แต่จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน 2569 โดยมีเงื่อนไขการใช้จ่ายที่น่าสนใจคือ ในแต่ละวันผู้ได้รับสิทธิจะสามารถใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 100 บาท โดยใช้รูปแบบการร่วมจ่าย หรือ Co-payment ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 60 และประชาชนผู้ใช้สิทธิจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองในอัตราร้อยละ 40 ตัวอย่างเช่น หากมีการซื้อสินค้าในราคา 100 บาท รัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ 60 บาท และประชาชนจ่ายเองเพียง 40 บาทเท่านั้น ซึ่งแนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำหนดเงื่อนไขการบริหารจัดการยอดเงินคงเหลือเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยหากในวันใดผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายไม่ครบ 100 บาท ยอดเงินที่เหลือของวันนั้นจะถูกทบไปใช้ในวันถัดไปได้ภายในเดือนเดียวกัน แต่มีข้อควรระวังที่สำคัญคือ หากสิ้นเดือนแล้วผู้ได้รับสิทธิใช้เงินไม่ครบจำนวน 1,000 บาทที่ได้รับในเดือนนั้นๆ ยอดเงินที่เหลือจะไม่ถูกนำไปทบยอดในเดือนถัดไป ซึ่งหมายความว่าสิทธิในแต่ละเดือนจะถูกตัดยอดเป็นรอบเดือนอย่างชัดเจน ดังนั้นประชาชนจึงควรวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจจะใช้เป็นกลไกหลักในการประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนหรือช่องทางการสมัคร ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการประกาศให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในลำดับต่อไ
