รัฐบาลสั่งปิดโรงงานปลากระป๋องสมุทรสาครชั่วคราว หลังพบผลิตอาหารปลอมและไม่ผ่านมาตรฐาน GMP

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกฯ พร้อมผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งระงับกิจการโรงงานปลากระป๋องหลังพบใช้ปลาผิดชนิดและระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน พร้อมกำชับ สคบ. ทั่วประเทศตรวจสอบเข้มป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สินค้า ปลากระป๋อง ไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลาก ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากการที่รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับส่วนกลางและหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ผลิตที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่เน้นย้ำเรื่องการ คุ้มครองผู้บริโภค อย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแท้จริง ทางด้าน นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร ได้แจ้งผลการตรวจสอบเชิงลึกจากทางอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรสาคร ซึ่งพบข้อบกพร่องที่ร้ายแรงหลายประการ ประการแรกคือโรงงานแห่งนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ออกคำสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวทันที เพื่อให้ทางผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงสถานที่ผลิตและระบบการจัดการทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่รับประกันว่าอาหารที่ผลิตออกมานั้นมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ประการต่อมาที่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงคือการตรวจพบว่าผู้ประกอบการมีการนำปลาชนิดอื่นมาใช้ในการผลิตแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้ระบุไว้บนฉลากสินค้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการผลิต อาหารปลอม ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.
ศ. 2522 ซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีความผิดในเรื่องของการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า โดยมีโทษปรับเพิ่มเติมไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งทางภาครัฐจะไม่อนุญาตให้โรงงานกลับมาดำเนินการได้จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดอีกครั้ง นอกจากนี้ นางสาวศุภมาสยังได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างสินค้าที่ไม่ตรงปกและสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการเชิงรุกในการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสถานประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต รัฐบาลต้องการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังผู้ประกอบการทุกรายว่า การเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการหลอกลวงข้อมูลสินค้าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังคงให้โอกาสผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในครั้งนี้จึงถือเป็นต้นแบบในการทำงานเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ สำหรับประชาชนและผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่สงสัยว่าไม่ตรงปก หรือได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามคำโฆษณา สามารถดำเนินการร้องเรียนเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ สายด่วน สคบ. 1166 ซึ่งเป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุด หรือจะเลือกใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th เพื่อส่งหลักฐานและข้อมูลการร้องเรียน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารและยาโดยตรง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเบาะแสถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยมีความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น และช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในระยะยา
ปลากระป๋อง คุ้มครองผู้บริโภค สคบ อาหารปลอม สมุทรสาคร
รัฐมนตรีศุภมาส ลงพื้นที่ตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงฉลาก เริ่มเข้มงวดเอาผิดผู้ประกอบการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลากระป๋องที่มีการเปลี่ยนชนิดปลาไม่ตรงฉลาก พบโรงงานไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล สั่งลุยตรวจเข้มทุกจังหวัด เอาผิดผู้ประกอบการเต็มข้อหา
สคบ. ระงับการผลิตและอายัดสินค้าปลอม หลังพบโรงงานไม่ได้มาตรฐาน GMP และฉลากไม่ถูกต้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งระงับการผลิตและอายัดสินค้าหลังพบว่าโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้มาตรฐาน GMP และแสดงฉลากไม่ถูกต้อง นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเน้นย้ำว่าการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาที่ระบุบนฉลากถือเป็นการหลอกลวงและเข้าข่ายอาหารปลอม ตามกฎหมายอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับสูงถึง 10 ปี และ 100,000 บาท สคบ. จะดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่และทำงานร่วมกับ อย. เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุด
อย. บุกทลายโรงงานปลากระป๋องปลอมหลังเต๋า สมชาย แฉยับ พบไม่ผ่าน GMP สั่งเรียกคืนหมื่นกระป๋องและดำเนินคดีอาญาสูงสุดเปิดปฏิบัติการ อย. ตรวจสอบบริษัทศรีรุ้งงามฟู้ดส์ หลังพบการใช้ปลาผิดชนิดหลอกขายเป็นปลาแมคเคอเรล ย้ำเป็นความผิดอาญายอมความไม่ได้ พร้อมแนะนำวิธีสังเกตปลาแท้และแนะนำรายการ nbt รวมใจ ช่วยชาวบ้าน
