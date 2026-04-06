รัฐบาลเตรียมแถลงนโยบายขับเคลื่อนประเทศ 5 เสาหลัก พร้อมปรับระบบบริหารราชการสู่ 'Cluster' 7 เมษายน 2569

รัฐบาลเตรียมประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศภายใต้ 5 เสาหลักหลัก ในวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยเน้นการบูรณาการผ่านระบบ 'Cluster' เพื่อรับมือความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
นโยบาย ขับเคลื่อนประเทศฉบับใหม่เตรียมพร้อมแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยมี 5 เสาหลักเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ การต่างประเทศและความมั่นคง สังคม ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบคำแถลง นโยบาย ดังกล่าว นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นโยบาย นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่ผันผวน
โดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและระบบเศรษฐกิจโดยรวม นอกเหนือจากความท้าทายภายนอก ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาภายใน ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น\การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายนี้จะเน้นการทำงานในรูปแบบ 'ระบบบูรณาการแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Cluster)' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น การรวมพลังของภาคเอกชนและประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยภาครัฐจะปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบดิจิทัลของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระบบ 'Cluster' จะแบ่งการทำงานออกเป็น 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจมหภาค การลงทุน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้านการผลิต การค้าและบริการ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านความมั่นคงและต่างประเทศ และด้านการบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมาย ซึ่งแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด\การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็น 'ระบบ Cluster' ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศ การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กลุ่มยุทธศาสตร์เดียวกันจะช่วยลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจ รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายนี้จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ การเตรียมพร้อมสำหรับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายน 2569 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ ทั้งนี้ รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไ
