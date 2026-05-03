รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการแลนด์บริดจ์ ย้ำความโปร่งใสและประโยชน์ต่อภาคใต้

รัฐบาลตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ยืนยันการรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมชี้แจงรายละเอียดและผลกระทบของโครงการอย่างตรงไปตรงมา
รัฐบาล ยืนยันความโปร่งใสและเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายเกี่ยวกับโครงการ แลนด์บริดจ์ ตอบสนองต่อข้อกังวลของประชาชนและภาคเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคใต้ ที่อาจยังมีความเข้าใจในโครงการไม่ครบถ้วน นางสาว พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่ นางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส.
บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ได้แสดงความกังวลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อโครงการแลนด์บริดจ์ โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง รัฐบาลเข้าใจถึงข้อกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (EHIA) รัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง รัฐบาลได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบี่) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบ การลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดชุมพรและระนอง เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกมิติ และชี้แจงรายละเอียดของโครงการอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลไม่เพิกเฉยต่อข้อกังวลของทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการแลนด์บริดจ์เป็นเครื่องจักรตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ สร้างรายได้และโอกาสในการจ้างงานให้กับคนในพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของคนไทย โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเล แต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยในระยะยาว รัฐบาลเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โครงการแลนด์บริดจ์จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลขอเน้นย้ำว่าการพัฒนาโครงการนี้จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ และจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลประโยชน์เชิงบวกให้มากที่สุ
แลนด์บริดจ์ รัฐบาล ภาคใต้ การพัฒนา เศรษฐกิจ การลงทุน EIA EHIA พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ พิพัฒน์ รัชกิจประการ