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Economy

รัฐบาลไทยยืนยันแผนขยายลงทุน Google สูงสุด 6,000 ล้านดอลลาร์ เน้นสร้างงาน 3 หมื่นอัตรา

thestandardth#16 in ประเทศไทย
รัฐบาลไทยยืนยันแผนขยายลงทุน Google สูงสุด 6,000 ล้านดอลลาร์ เน้นสร้างงาน 3 หมื่นอัตรา
Ruth Porat · Google · Alphabet
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นายกรัฐมนตรีประกาศมูลค่าการลงทุนปัจจุบันของ Google ในไทยอยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมเร่งรัดนโยบาย Thailand Fast Track ผ่าน BOI เพื่อสนับสนุนการลงทุนขยายกิจการและสร้างงานกว่า 30,000 อัตราต่อราย

นายกรัฐมนตรี นเรนธระ จิตรอสิงห์ และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย แถลงผลการประชุมหารือร่วมกับนางรูธ พอรต ( Ruth Porat) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Alphabet และ Google โดยการประชุมดังกล่าวมีขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจและกำหนดแนวทางขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

มูลค่าการลงทุน Google ในไทยทะลุ 6,000 ล้านดอลลาร์

นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัท Google ได้มีมูลค่าการลงทุนสะสมในประเทศไทยแล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อแปลงเป็นเงินบาทไทยจะเท่ากับมากกว่า 200,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงของ Google ยังมองว่าจำนวนเงินดังกล่าวยังถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท

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ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจที่ชัดเจนในการขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยกำหนดเป้าหมายว่ามูลค่าการลงทุนขั้นต่อไปจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความน่าดึงดูดของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้

ปัจจัยดึงดูดนักลงทุนและเป้าหมายการสร้างงาน 30,000 อัตรา

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ Google และนักลงทุนต่างชาตินิยมเลือกประเทศไทย ไม่เพียงแต่เกิดจากอัธยาศัยอันดีของคนไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาที่พร้อมต่อยอดทักษะ (Upskill) ให้กับแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

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นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในฐานะศูนย์กลางภูมิภาค มีความมั่นคงทางการเมือง มีระบบโลจิสติกส์กระจายสินค้าที่รวดเร็ว และเสียอัตราภาษีที่เหมาะสม รัฐบาลคาดการณ์ว่า การเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการจ้างงานแก่แรงงานไทยได้สูงถึง 20,000 ถึง 30,000 อัตราต่อราย

นโยบายควบคุม AI และการอำนวยความสะดวกผ่าน BOI

ในด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนภายใต้หลักการที่ว่า ต้องเป็นผู้ควบคุม AI ไม่ให้ AI มาควบคุมเรา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจทำให้ประชาชนสูญเสียตำแหน่งงานจากการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการช่องทางพิเศษ หรือ 'Thailand Fast Track' โดยปรับลดขั้นตอนกระบวนการให้เหลือเพียงจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางธุรกรรม

ความโปร่งใสสู่การลงทุนที่ยั่งยืนในไทย

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า กระบวนการทั้งหมดภายใต้โครงการนี้จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน任何รูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่นักลงทุนต่างชาติ

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มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยสามารถเป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรระดับโลกอย่าง Google และ Alphabet ในระยะยาว โดยเน้นการสร้างความร่วมมือที่สมดุลระหว่างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมไทย

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Ruth Porat Google Alphabet นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน BOI Thailand Fast Track

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