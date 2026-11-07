รัฐบาลไทยยืนยันแผนขยายลงทุน Google สูงสุด 6,000 ล้านดอลลาร์ เน้นสร้างงาน 3 หมื่นอัตรา
นายกรัฐมนตรีประกาศมูลค่าการลงทุนปัจจุบันของ Google ในไทยอยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมเร่งรัดนโยบาย Thailand Fast Track ผ่าน BOI เพื่อสนับสนุนการลงทุนขยายกิจการและสร้างงานกว่า 30,000 อัตราต่อราย
นายกรัฐมนตรี นเรนธระ จิตรอสิงห์ และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย แถลงผลการประชุมหารือร่วมกับนางรูธ พอรต ( Ruth Porat) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Alphabet และ Google โดยการประชุมดังกล่าวมีขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจและกำหนดแนวทางขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
มูลค่าการลงทุน Google ในไทยทะลุ 6,000 ล้านดอลลาร์
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัท Google ได้มีมูลค่าการลงทุนสะสมในประเทศไทยแล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อแปลงเป็นเงินบาทไทยจะเท่ากับมากกว่า 200,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงของ Google ยังมองว่าจำนวนเงินดังกล่าวยังถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทAlso readโจรสายมู! รับออเดอร์ผ่านเฟซบุ๊ก ก่อนไปลักพระ-กุมารทอง ส่งพัสดุบ้านลูกค้า
ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความตั้งใจที่ชัดเจนในการขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยกำหนดเป้าหมายว่ามูลค่าการลงทุนขั้นต่อไปจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความน่าดึงดูดของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้
ปัจจัยดึงดูดนักลงทุนและเป้าหมายการสร้างงาน 30,000 อัตรา
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ Google และนักลงทุนต่างชาตินิยมเลือกประเทศไทย ไม่เพียงแต่เกิดจากอัธยาศัยอันดีของคนไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาที่พร้อมต่อยอดทักษะ (Upskill) ให้กับแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในฐานะศูนย์กลางภูมิภาค มีความมั่นคงทางการเมือง มีระบบโลจิสติกส์กระจายสินค้าที่รวดเร็ว และเสียอัตราภาษีที่เหมาะสม รัฐบาลคาดการณ์ว่า การเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการจ้างงานแก่แรงงานไทยได้สูงถึง 20,000 ถึง 30,000 อัตราต่อราย
นโยบายควบคุม AI และการอำนวยความสะดวกผ่าน BOI
ในด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนภายใต้หลักการที่ว่า ต้องเป็นผู้ควบคุม AI ไม่ให้ AI มาควบคุมเรา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจทำให้ประชาชนสูญเสียตำแหน่งงานจากการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการช่องทางพิเศษ หรือ 'Thailand Fast Track' โดยปรับลดขั้นตอนกระบวนการให้เหลือเพียงจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อลดข้อจำกัดและอุปสรรคทางธุรกรรม
ความโปร่งใสสู่การลงทุนที่ยั่งยืนในไทย
นายกรัฐมนตรียืนยันว่า กระบวนการทั้งหมดภายใต้โครงการนี้จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ทับซ้อน任何รูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่นักลงทุนต่างชาติ
มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยสามารถเป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรระดับโลกอย่าง Google และ Alphabet ในระยะยาว โดยเน้นการสร้างความร่วมมือที่สมดุลระหว่างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมไทย
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