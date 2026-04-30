รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแอปฯ กยศ. Connect แสดงยอดหนี้ไม่ตรง ยันข้อมูลชำระเงินครบถ้วน

รัฐบาลกำชับ กยศ. เร่งปรับปรุงระบบแอปฯ กยศ. Connect หลังมีปัญหาการแสดงยอดหนี้ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินเกิดความกังวล กยศ. ยืนยันข้อมูลชำระเงินครบถ้วน ไม่สูญหาย และอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบใหม่กว่า 4 ล้านบัญชี
ลูกหนี้ กยศ. เช็กด่วน! รัฐบาล แจงกรณีแอปฯ กยศ.
Connect แสดงยอดหนี้ไม่ตรง ยันข้อมูลชำระเงินอยู่ครบ ไม่สูญหาย ชี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบใหม่กว่า 4 ล้านบัญชี 30 เมษายน 2569 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแสดงผลยอดหนี้ในแอปพลิเคชัน กยศ.
Connect ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีความคลาดเคลื่อนภายหลังการชำระหนี้ ส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจต่อข้อมูลภาระหนี้ปัจจุบัน รัฐบาลกำชับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.
) หน่วยงานภายใต้ของรัฐที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบ รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้กู้ยืมเงินและสังคมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.
) ได้ออกมายืนยันแล้วว่า รายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินทุกท่านได้รับการบันทึกไว้ในระบบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีการสูญหายแต่อย่างใด โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ.
Connect ในเมนู “บริการ” >“รายการอื่น ๆ” >“รายการชำระเงินย้อนหลัง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ รัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่าผู้กู้ยืมเงินจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายจากกรณีดังกล่าวอย่างแน่นอน สำหรับสาเหตุที่ยอดหนี้คงเหลือในแอปพลิเคชันยังไม่แสดงผลเป็นปัจจุบัน เนื่องจาก กยศ.
อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจำนวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมผู้กู้ยืมเงินกว่า 4 ล้านบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดธุรกรรมจำนวนมาก จึงส่งผลให้การพัฒนาระบบล่าช้ากว่าที่กำหนด และทำให้ข้อมูลในแอปยังไม่เป็นปัจจุบันในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สั่งการให้ กยศ.
เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดย กยศ. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดการปรับปรุงระบบให้เร็วที่สุด เพื่อลดความกังวลของผู้กู้ยืมเงินและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้สั่งการให้ กยศ.
จัดทำแผนการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่ผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถรับทราบข้อมูลได้ทันเวลาและถูกต้อง นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สั่งการให้ กยศ.
จัดทำแผนการชดเชยหรือคืนเงินให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยจะพิจารณาในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับผลกระทบจากการคำนวณหนี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบั
