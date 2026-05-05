รัฐบาลอนุทิน ยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า 60 วัน เหลือ 30 วัน เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า 60 วัน ให้เหลือเพียง 30 วัน เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจแฝงตัวเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรม โดยอ้างเหตุผลว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นแต่กลับสร้างช่องโหว่ให้กลุ่มคนร้ายเข้ามาประพฤติมิชอบ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เสนอต่อรัฐบาลนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ให้ยกเลิกมาตรการ ฟรีวีซ่า 60 วัน สำหรับ นักท่องเที่ยว ต่างชาติ 93 ประเทศ ให้เหลือเพียง 30 วัน โดยอ้างเหตุผลว่าการอนุญาตให้ นักท่องเที่ยว ต่างชาติพำนักในประเทศไทยได้นานถึง 60 วัน และขยายเวลาได้อีก 30 วัน รวมเป็น 90 วัน กลายเป็นช่องโหว่ที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจแฝงตัวเข้ามาใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรม นายสีหศักดิ์ระบุว่า การยกเลิกมาตรการ ฟรีวีซ่า 60 วัน เป็นนโยบายรัฐบาลที่นายกฯ อนุทิน ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยระบุว่าจะทบทวนมาตรการ ฟรีวีซ่า เพื่อตัดช่องทางเครือข่ายสแกมเมอร์ อาชญากรข้ามชาติ เครือข่ายค้ามนุษย์ และกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน ดังนั้น การลดเวลาให้ นักท่องเที่ยว ต่างชาติพำนักในประเทศไทยจาก 60 วัน เหลือเพียง 30 วัน จึงเป็นมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม นายสีหศักดิ์ ยังชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะพำนักอยู่ในประเทศไม่เกิน 7 วัน หรือมากที่สุดไม่เกิน 15 วัน ส่วน นักท่องเที่ยว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยนานถึง 60 วัน หรือยาวไปถึง 90 วัน อาจเป็นกลุ่มคนที่แอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทย หรือเป็นคนร้ายหลบหนีคดีเข้ามาซุ่มซ่อนกบดานในประเทศ หรือเป็นแก๊ง อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นแก๊งสแกมเมอร์ ขบวนการค้ามนุษย์ ขบวนการค้ายาเสพติด และกลุ่มทุนเทาที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทำมาหากินและฟอกเงิน กลุ่มคนเหล่านี้จึงไม่ใช่ นักท่องเที่ยว คุณภาพที่ประเทศไทยต้องการ ดังนั้น มาตรการ ฟรีวีซ่า 60 วัน จึงเกิดผลเสียมากกว่าผลดี นายสีหศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า มาตรการ ฟรีวีซ่า 60 วัน ไม่ได้ส่งผลให้ นักท่องเที่ยว ต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างที่คาดหวัง เมื่อเปรียบเทียบจำนวน นักท่องเที่ยว ในปี 2567 และปี 2568 จะพบว่า ยอด นักท่องเที่ยว ต่างชาติในปี 2567 คือ 35.
4 ล้านคน ส่วนในปี 2568 ลดลงเหลือ 32.9 ล้านคน แสดงว่ามาตรการฟรีวีซ่า 60 วัน ไม่ได้ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด การลดเวลาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติพำนักในประเทศไทยจาก 60 วัน เป็น 30 วัน จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็
