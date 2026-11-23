รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมสำรวจสภาพงานไอดอลเด็กปี 2570 ตรวจสอบสิทธิศึกษาและพักผ่อน
รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศแผนสำรวจคุ้มครองสิทธิไอดอลเยาวชนปี 2570 หลังกรณี NewJeans ชี้เป้าตรวจสอบสภาพงานและการพักผ่อนอย่างละเอียด
รัฐบาลเกาหลีใต้ โดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศความพร้อมในการดำเนินการสำรวจสถานะการทำงานของศิลปินที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างครอบคลุมเป็นครั้งแรกในปี 2570 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตรวจสอบว่าสภาพการทำงานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสิทธิของเด็กหรือไม่ พร้อมกันนี้ยังจะมีการทบทวนสัญญาจ้างงานมาตรฐานเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและโอกาสในการเติบโตของเยาวชน
รายละเอียดการสำรวจสิทธิเด็กและวัยรุ่น
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนสำหรับการลงมือปฏิบัติโดยจะเริ่มโครงการสำรวจนี้ขึ้นในปี 2570 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ละเอียดรอบคอบที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนศิลปินและช่วงอายุของพวกเขาแต่ละคนภายใต้สังกัดต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างประชากรในวงการ K-Pop อย่างแท้จริงAlso readINTERVIEW: หลัง COP31 ใครมีสิทธิ์กำหนดอนาคตภูมิอากาศ?
นอกจากการเก็บข้อมูลพื้นฐานแล้ว คณะทำงานยังจะทำการประเมินปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของศิลปินเยาวชนโดยตรง ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และโอกาสทางการศึกษา โดยจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าค่ายเพลงต่างๆ ได้จัดสรรเวลาพักผ่อนและชั่วโมงการนอนหลับให้กับศิลปินที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ รวมถึงการรับประกันสิทธิในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่ถูกต้องตามกำหนดเวลา
การสำรวจนี้ยังครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างงานมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลมีแผนจะทบทวน条款ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ค่ายเพลงกำหนดเงื่อนไขที่หนักเกินกว่าที่เยาวชนจะสามารถแบกรับได้ พร้อมกับการขยายบริการให้คำปรึกษาทั้งด้านจิตวิทยาและกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าศิลปินเยาวชนจะมีที่พึ่งทางกฎหมายเมื่อเผชิญกับปัญหา
กรณี NewJeans และ ADOR กระตุ้นกระแสความสนใจ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างตรงเวลาหลังจากที่ The New York Times เผยแพร่รายงานเชิงลึกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอำนาจในสัญญาระหว่างวง NewJeans และค่ายเพลง ADOR โดยรายงานระบุว่ามีข้อกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอายุของสมาชิกทั้ง 5 คน ซึ่งมีอายุเพียง 14 ถึง 17 ปี เท่านั้นขณะลงนามในสัญญาเมื่อปี 2565 และเงื่อนไขที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อสิทธิของเด็ก
ประเด็นนี้ทำให้สาธารณชนและนักลงทุนหันมาจับตามองอุตสาหกรรม K-Pop อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง เนื่องจากกรณีของ NewJeans ที่ถือเป็นหนึ่งจากวงไอดอลที่มีอิทธิพลและทำรายได้สูงที่สุดในเวลานี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาโครงสร้างสัญญาที่อาจละเลยสวัสดิการของเด็ก แม้ค่ายเพลงจะยืนยันว่าดำเนินการตามกฎหมาย แต่รายละเอียดในสัญญาที่ตีพิมพ์ออกมานั้นสร้างความไม่ไว้วางใจในวงกว้าง
นอกจากนี้ วงการเพลงเกาหลีใต้ยังเผชิญกับความท้าทายในการควบคุมอัตราการเปิดตัวศิลปินอายุน้อยอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏการณ์ล่าสุดคือการเปิดตัวกลุ่ม A20 Lite ที่มีสมาชิกถึง 9 คนซึ่งล้วนเป็นเยาวชนและไม่บรรลุนิติภาวะทั้งหมด และในกลุ่มนี้ยังมีเด็กอายุเพียง 13 ปี ถึง 3 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจยังคงมุ่งหา talent วัยเยาว์เป็นหลักโดยอาจละเลยปัจจัยด้านวุฒิภาวะและสุขภาพ
ผลกระทบและการเตรียมมาตรการคุ้มครองในอนาคต
แม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะยืนยันว่าผลการสำรวจครั้งนี้ยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าบริษัทใดกระทำความผิดทางกฎหมายโดยตรง แต่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะกลายเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับภาครัฐในการออกแบบกฎหมายใหม่หรือระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้นในอนาคต เพื่อคุ้มครองศิลปินเยาวชนจาก exploitation และสภาพการทำงานที่หนักเกินไป
ความชัดเจนของมาตรการนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อค่ายเพลงทุกขนาดที่ต้องเตรียมเอกสารและปรับกระบวนการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเด็กที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดหาครูสอนพิเศษตามเวลาเรียนหรือปรับตารางการถ่ายทำให้เหมาะสมกับวัย โดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนการประเมินผลอย่างเป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจในปี 2570
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