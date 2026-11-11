รัฐบาลเดินไปสตูลตอบเหตุระเบิดในอำเภอทุ่งหว้า
รัฐบาลจัดพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระเบิดที่จังหวัดสตูล บาดเจ็บนักเรียนสามคน ครูและผู้ปกครองได้รับความช่วยเสมอ
บรรดาหน่วยงานของ รัฐบาล รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดสตูล ทันทีหลังจากได้รับข่าว เหตุระเบิด ใน อำเภอทุ่งหว้า โดยเฉพาะการบาดเจ็บสาม นักเรียน จากรถตู้รับส่ง นักเรียน ทำให้ความร่วมมือระหว่าง หน่วยกู้ภัย ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงเข้มแข็งขึ้น
การตอบสนองจากรัฐบาลในจังหวัดสตูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยประกาศว่าหลังเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดสตูล นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูลทันที เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า ซึ่งถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลทุ่งหว้าเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสตูล จำนวน 2 รายAlso readเบ็คกี้ armstrong มาถึงมะนิลา: ตื่นเต้นกับ UNSPOKEN 1st World Tour
ในที่ประชุมเฉพาะย่อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคณิต คงช่วยและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็นทีมการจัดการอุบัติเหตุ ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
มาตรการภายในพื้นที่หลังเหตุระเบิด
จากเหตุระเบิดบริเวณเสาไฟฟ้าส่องสว่างตรงรอยต่ออำเภอควนกาหลงกับอำเภอรัตภูมิ และที่เสาไฟฟ้าข้างสำนักสงฆ์คีรีวงศ์ในตัวเมืองสตูล นายกรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการ 6 ประการ เพื่อยกระดับความปลอดภัย ได้แก่ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง การเพิ่มความเข้มงวดในสถาบันราชการ การใช้ชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียน และการแต่งตั้งเหตุการณ์อุบัติเหตุพึ่งพานักดักดูเรียหรือภาษาอากาศจังหวัดฐานน้ำต่อเนื่อง ใจสีเหล่านี้ทำให้ความปลอดภัยของประชาชนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่
ความร่วมมือของหน่วยกู้ภัย ตำรวจ และผู้ปกครองช่วยให้บาดเจ็บได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างเร็ว ส่วนของตำรวจและหน่วยความมั่นคงยังดำเนินการยับยั้งและตั้งกุญแจมาตรการป้องกันเหตุเผ่า อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เกิดขึ้นใหม่ โดยเน้นการสื่อสารกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและรายงานวัตถุต้องสงสัยทันทีต่อเจ้าหน้าที่
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