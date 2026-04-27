รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เดินทางเยือนรัสเซีย เพื่อหารือกับปูติน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐ

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เดินทางออกจากกรุงอิสลามาบัด มุ่งหน้าสู่รัสเซีย เพื่อเข้าพบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ในวันจันทร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพอิหร่าน-สหรัฐฯ การเดินทางครั้งนี้มีขึ้น ขณะที่ความหวังในการเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มเลือนลางลง หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ยกเลิกแผนส่งคณะผู้แทนไปยังปากีสถานก่อนหน้านี้
วันที่ 27 เมษายน 2569 นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศ อิหร่าน เดินทางออกจากกรุงอิสลามาบัด มุ่งหน้าสู่ รัสเซีย เพื่อเข้าพบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของ การเจรจาสันติภาพ ระหว่าง อิหร่าน กับ สหรัฐ สื่อทางการ อิหร่าน รายงานว่า นายอารักชีจะหารือกับผู้นำ รัสเซีย และเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อประเมินสถานการณ์ล่าสุดของการเจรจา การหยุดยิง และพัฒนาการในภูมิภาค หลังเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจเยือนปากีสถาน 2 ครั้งภายใน 48 ชั่วโมง การเดินทางครั้งนี้มีขึ้น ขณะที่ความหวังในการเจรจาโดยตรงระหว่าง สหรัฐ กับ อิหร่าน เริ่มเลือนลางลง หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำ สหรัฐ ยกเลิกแผนส่งคณะผู้แทนไปยังปากีสถานก่อนหน้านี้ อารักชีได้เข้าพบตัวกลางสำคัญในปากีสถานและโอมาน แต่ระบุว่า ยังไม่แน่ชัดว่า สหรัฐ มีความจริงจังต่อแนวทางการทูตหรือไม่ ด้านทรัมป์กล่าวว่า การเจรจายังสามารถเดินหน้าต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมย้ำว่า หาก อิหร่าน ต้องการพูดคุย สามารถติดต่อ สหรัฐ ได้โดยตรง และเชื่อว่าสงครามจะยุติลงในไม่ช้า ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูต อิหร่าน ประจำปากีสถานได้ขอบคุณผู้นำปากีสถาน สำหรับความพยายามในการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามที่ยังคงตึงเครียดในตะวันออกกลาง การเดินทางของอารักชีไปยัง รัสเซีย ถือเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อิหร่าน กับ รัสเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการตอบโต้การควบคุมทางเศรษฐกิจของตะวันตก การเจรจาครั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอาจส่งผลต่อ การเจรจาสันติภาพ ระหว่าง อิหร่าน กับ สหรัฐ อเมริกา นอกจากนี้ การเดินทางครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคว่า อิหร่าน ยังคงมุ่งมั่นในการหาทางออกทางการทูต แม้ว่าการเจรจาจะยังไม่มีความคืบหน้า อารักชีได้กล่าวในการประชุมก่อนเดินทางว่า การเจรจากับ รัสเซีย เป็นส่วนสำคัญในการหาทางออกสำหรับปัญหาต่างๆ ในภูมิภาค และจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
อิหร่าน รัสเซีย สหรัฐ การเจรจาสันติภาพ ปูติน