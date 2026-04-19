รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายทางทะเล ยึดน้ำมันเถื่อนกว่า 3.3 แสนลิตร กัญชา 1.2 ตัน

รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เร่งสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทางทะเลอย่างเข้มข้น ยึดของกลางจำนวนมาก พร้อมขยายผลถึงเครือข่าย และเร่งตรวจสอบกรณีเรือปิดสัญญาณ AIS เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.
) ได้สั่งการให้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทางทะเลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในน่านน้ำไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด เพื่อกวาดล้างขบวนการอาชญากรรมที่แฝงตัวอยู่ในทะเลไทย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการของ ศรชล. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2569 ที่ผ่านมาว่า ได้มีการสกัดกั้นและตรวจยึดการกระทำผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถยึดน้ำมันเถื่อนได้เป็นจำนวนกว่า 335,000 ลิตร ซึ่งนับเป็นปริมาณที่มาก สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันที่ไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการตรวจยึดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 19 ถัง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย การจับกุมครั้งนี้ยังรวมถึงการตรวจยึดช่อดอกกัญชาจำนวนกว่า 1.2 ตัน ซึ่งถือเป็นของกลางที่มีมูลค่าสูง และอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ นอกเหนือจากน้ำมันและกัญชาแล้ว ยังมีการตรวจยึดสินค้าเกษตรและอาหารทะเลที่ผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งขยายผลเพื่อสาวถึงตัวเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการกระทำผิดเหล่านี้ เพื่อให้สามารถดำเนินคดีและตัดวงจรของขบวนการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอีกด้านหนึ่ง ศรชล. ได้รับรายงานถึงความผิดปกติของการขนส่งน้ำมันทางทะเล ซึ่งตรวจพบความผิดปกติถึง 20 เที่ยวการขนส่ง โดยมีปริมาณน้ำมันสูญหายไปรวมประมาณ 57 ล้านลิตร การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเรือบางลำได้ปิดสัญญาณระบบติดตามอัตโนมัติ AIS (Automatic Identification System) หรือที่เรียกว่า Dark activity เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ พฤติการณ์ดังกล่าวส่อเคียงไปในทางของการลักลอบค้าน้ำมัน หรืออาจเป็นการปกปิดการกระทำผิดอื่น ๆ นอกจากการปิดสัญญาณแล้ว เรือบางส่วนยังมีพฤติการณ์ที่น่าสงสัย คือการจอดถ่ายเทน้ำมันกลางทะเลในลักษณะ Ship to Ship (STS) ซึ่งเป็นวิธีการที่มักถูกนำมาใช้ในการลักลอบขนส่งสินค้า หรืออาจมีการประวิงเวลาในการเดินเรือล่าช้าผิดปกติ ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณเตือนถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เบื้องต้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษแล้ว และกำลังเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีการเรียกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรือขนส่งน้ำมันเหล่านี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรอบด้านและครอบคลุม ปฏิบัติการกวาดล้างในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ เพื่อให้การปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยย้ำเน้นว่าทุกขั้นตอนของการดำเนินการจะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและประชาชน รัฐบาลได้ย้ำชัดถึงจุดยืนในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางทะเลว่า จะ “ไม่ปล่อยผ่าน–ไม่เกรงใจ–ไม่ละเว้น” ต่อการกระทำผิดทุกรูปแบบ และจะเดินหน้าคุมเข้มกวาดล้างขบวนการผิดกฎหมายในน่านน้ำไทยอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ทะเลไทยกลับมาสงบเรียบร้อยและปลอดภัยอีกครั้ง พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล และหากพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน ศรชล. หมายเลข 1465 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเ
สินค้าผิดกฎหมาย น่านน้ำไทย น้ำมันเถื่อน กัญชา ศรชล. นายกรัฐมนตรี DSI การปราบปราม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AIS เปิด API ตามมาตรฐาน CAMARA Open API เปิดทางตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ย้ายซิมAIS เปิดบริการ AIS Open API เป็นบริการ API ให้ธุรกิจภายนอกเข้าถึง API ของ AIS ที่อิมพลีเมนต์ตามมาตรฐาน CAMARA ซึ่งได้รับความยอมรับจากธุรกิจเ
Read more »
AIS จับมือ Apple ร่วมให้บริการ AIS Care+ with AppleCare Services รายแรกในอาเซียนAIS ยกระดับ AIS Care+ บริการเสริมที่ช่วยดูแลสมาร์ทโฟนของลูกค้าไปอีกขั้นกับบริการ AIS Care+ with AppleCare Services โดย AIS และ Apple เปิดให้บริการเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Read more »
ททท. ผนึก 12 หน่วยงานรัฐ ปลุกรายได้ท่องเที่ยวเมืองรอง 3.3 แสนล้านบาทปี 67ททท. ผนึก 12 หน่วยงานรัฐ บูรณาการแผนกระตุ้น ‘ท่องเที่ยวเมืองรอง’ ปั้นรายได้ 3.3 แสนล้านบาท ไปให้ถึงเป้าใหญ่ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 1.2 ล้านล้านบาท
Read more »
AIS ช่วยลูกค้าอัปเดตซิม card ตามมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีAIS เปิดให้บริการอัปเดตข้อมูลซิม card ฟรี ลูกค้าที่มีชื่อจดทะเบียนซิม card ไม่ตรงกับชื่อบัญชีโมบายแบงก์กิ้ง สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy หรือตัวแทนจำหน่าย AIS กว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ
Read more »
AIS ประสบความสำเร็จแคมเปญ “สัญญาณยืดเวลาโลก” จัดการ E-Waste กว่า 1.2 ล้านชิ้นAIS ประกาศความสำเร็จแคมเปญ “สัญญาณยืดเวลาโลก” เนื่องในวันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล จัดการ E-Waste ได้กว่า 1.2 ล้านชิ้น ตอกย้ำความเป็น HUB of E-Waste และเดินหน้าสร้างความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน
Read more »
ลำไยอบแห้งแบรนด์ "หมีหนาว" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สู่เป้าหมาย Net Zeroผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งภายใต้แบรนด์ "หมีหนาว" จากอำเภอสามเงา จังหวัดตาก สร้างปรากฏการณ์ยอดขายพุ่งสูงถึง 11 เท่า สู่ 1.2 ล้านบาทในปี 2568 สะท้อนความสำเร็จของการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่ตลาดที่กว้างขวางผ่านสถานีบริการน้ำมัน พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย
Read more »