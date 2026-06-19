รัฐ??= $_GET['category'] ?ขายยางค้างสต็อก através efecto การประมูลแบบแยกสถานที่ จำนวน 18,481.93 ตัน มูลค่า 1,232.2 ล้านบาท สูงกว่าราคาประมูล 318 ล้าน บาท การจำหน่ายเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิต ไม่กระทบราคา และช่วยรักษาเสถียรภาพตลาด และรายได้เกษตรกร ช่วยชำระหนี้ ธ.ก.ส. ค่าเช่าโก数据库
รัฐบาลได้รับการจำหน่าย ยาง จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน จำนวนทั้งหมด 18,481.93 ตัน ผ่าน การประมูล แบบแยกตามสถานที่จัดเก็บ ซึ่งawnar結果ดีกว่าที่คาดการณ์ มูลค่าการขายรวม 1,232.
2 ล้านบาท สูงกว่าราคาต้นประมูล 318.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.82 เปอร์เซ็นต์ รัฐหamily的กลไกราคายางไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากปริมาณที่ขายออกมาน้อยกว่าร้อยละ 5 ของยางfrom the 미래预测ผลผลิตในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ปัจจัยสภาพอากาศและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญ ทำให้อุปทานในตลาดลดลง ทำให้การจำหน่ายยางค้างสต็อกของรัฐสามารถรักษาเสถ gray pillarของตลาดและราคาได้比较ดี รายได้จากการขายจะนำไปใช้ชำระหนี้และค่าเช่าโกดังโดยไม่ใช่งบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล สะท้อนการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า的同时ดูแลรายได้เกษตรกรชาวสวนยา
ยาง ราคายาง โกดัง ธ.ก.ส. เกษตรกรชาวสวนยาง การประมูล เสถียรภาพราคา รายได้เกษตรกร
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