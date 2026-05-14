รัฐบาลกางสถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์ 4 เดือนแรกปี 69 เผยความเสียหายพุ่ง 7.48 พันล้านบาท พร้อมยกระดับมาตรการปราบปรามขั้นเด็ดขาด

เปิดเผยข้อมูลสถิติอาชญากรรมทางเทคโนโลยีช่วงมกราคมถึงเมษายน 2569 พบคดีรวมกว่า 1.2 แสนคดี โดยเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยจากการหลอกลงทุนและภัยคุกคามทางเทคนิคขั้นสูง พร้อมแนะวิธีป้องกันตัวเพื่อลดความสูญเสียทางการเงิน
รัฐบาลไทยยังคงเดินหน้ายกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยล่าสุด นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจากการดำเนินงานของรัฐบาลในการสกัดกั้นขบวนการมิจฉาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปิดกั้นช่องทางการสื่อสารที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดโซเชียลมีเดีย เพจปลอม หรือเว็บไซต์ URL ที่มีลักษณะหลอกลวงในทุกรูปแบบ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตัดวงจรการก่อเหตุของเหล่าสแกมเมอร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับพลเมืองทุกคน จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ หรือ ACSC ซึ่งได้รวบรวมสถิติการรับแจ้งความเกี่ยวกับ อาชญากรรมออนไลน์ และแผนประทุษกรรมของมิจฉาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 เมษายน 2569 ในช่วงระยะเวลา 120 วัน พบว่ามีจำนวนคดีที่ถูกแจ้งความสูงถึง 121,921 คดี โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกันสูงถึง 7.48 พันล้านบาท ทั้งนี้ ทีมวิเคราะห์ได้แบ่งรูปแบบการหลอกลวงออกเป็น 3 ประเภทหลัก เพื่อให้ประชาชนได้ระมัดระวังตัวอย่างตรงจุด ประเภทแรกคือ การหลอกลวงด้านสินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนคดีสูงที่สุดถึง 85,215 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9 ของคดีทั้งหมด โดยมีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อคดีอยู่ที่ 15,727 บาท ลักษณะเด่นของคดีกลุ่มนี้คือจะมีความผันผวนตามเทศกาลหรือช่วงฤดูกาลที่มีการซื้อของออนไลน์สูง โดยพบจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งมีคดีพุ่งสูงถึง 22,908 คดี และมูลค่าความเสียหาย 353.3 ล้านบาท ก่อนจะเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของมาตรการเตือนภัยที่รัฐบาลเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ประเภทที่สองซึ่งมีความรุนแรงในเชิงมูลค่าคือ กลุ่มหลอกลวงเชิงผลประโยชน์หรือการ หลอกลงทุน ซึ่งสร้างความเสียหายสูงสุดถึง 5,997.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.2 ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีสูงถึง 166,449 บาท ซึ่งสูงกว่ากลุ่มแรกถึง 10 เท่า อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณที่ดีคือจำนวนคดีในกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคมที่มี 10,146 คดี ลดลงเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายน หรือลดลงประมาณร้อยละ 34.5 ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานของ ศูนย์ ACSC และศูนย์ AOC ในการตัดช่องทางการติดต่อของมิจฉาชีพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและรวดเร็วขึ้น สำหรับประเภทที่สามคือ กลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและคดีฉ้อโกงเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ต้องอาศัยทักษะทางเทคนิคขั้นสูงของคนร้าย แม้จะมีจำนวนคดีน้อยที่สุดเพียง 673 คดี หรือร้อยละ 0.55 แต่ความน่าสะพรึงกลัวอยู่ที่มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อคดีซึ่งสูงที่สุดถึง 211,686 บาท โดยพบว่ารูปแบบนี้กำลังขยายตัวอย่างน่ากังวล โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมที่มีคดีพุ่งขึ้นเป็น 385 คดี มูลค่าความเสียหาย 87.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการทำ Phishing การเจาะระบบ Hacking ขนาดใหญ่ และการโจมตีด้วย Ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ถือเป็นภัยคุกคามขั้นสูงที่หน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในท้ายที่สุดนี้ รัฐบาลขอเน้นย้ำและเตือนภัยประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด อย่าหลงเชื่อการกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ลงในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดีย และที่สำคัญที่สุดคืออย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการเงิน หากมีการติดต่อมาให้ดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ให้รีบติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างโดยตรงก่อนทุกครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจลงทุน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ SEC Check First ของสำนักงาน ก.
ล. ต. เพื่อพิสูจน์ว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และห้ามโอนเงินเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ถี่ถ้วน โดยขอให้ทุกคนยึดหลักการ มีสติ ไม่เชื่อ และไม่โอนเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในยุคดิจิทั
