รัฐมนตรีแรงงานย้ำจุดยืนขจัดการใช้แรงงานเด็ก พร้อมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ย้ำเจตนารมณ์ขจัดการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ พร้อมเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้ได้รับสิทธิประกันสังคมตามมาตรฐานสากล
ในวันที่ 12 มิถุนายน ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการใช้ แรงงานเด็ก โลก ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) และภาคีเครือข่ายต่างๆ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมรับชม นายจุลพันธ์ได้กล่าวปราศรัยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขจัดการใช้ แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้ายตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 และการกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานตามอนุสัญญาฉบับที่ 138 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเจรจาด้านแรงงานระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า กระทรวงแรงงาน ยังคงยึดมั่นในหลักการอิสรภาพทางความคิด การเติบโตตามวัย และการฝึกทักษะที่เหมาะสม พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหา แรงงานเด็ก ที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความยากจนของครอบครัวซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กต้องออกมาช่วยทำงาน การดำเนินการในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดแรงกดดันที่ผลักดันให้เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร นายจุลพันธ์ยังได้เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุม ILO ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะ แรงงานแพลตฟอร์ม เช่น ไรเดอร์และผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันยังขาดความคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม ที่ประชุม ILO ได้ร่างอนุสัญญาฉบับใหม่ที่กำหนดให้แรงงานกลุ่มนี้มีสิทธิเข้าถึง ประกันสังคม อย่างเท่าเทียมกับแรงงานในรูปแบบอื่น ประเทศไทยจะต้องให้การรับรองและปรับแก้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐสภา โดยจะเปิดโอกาสให้ แรงงานแพลตฟอร์ม มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแนวทางตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาตรงตามความต้องการและสภาพการทำงานจริง นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่อาจทำให้เกิดการตกงานในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องฝึกฝนแรงงานให้มีทักษะที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในช่วงท้ายของพิธี นายจุลพันธ์พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันชูป้ายสัญลักษณ์ใบแดง (Red Card) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการยุติการใช้ แรงงานเด็ก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ย้ำว่าการขจัดการใช้ แรงงานเด็ก เป็นวาระสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งการแก้ไขปัญหาปากท้องของครอบครัว การส่งเสริมการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การดำเนินการตามอนุสัญญา ILO จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก กระทรวงแรงงาน จะเดินหน้าผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการใช้ แรงงานเด็ก ทุกรูปแบบภายในระยะเวลาที่กำหน.
ในวันที่ 12 มิถุนายน ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และภาคีเครือข่ายต่างๆ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมรับชม นายจุลพันธ์ได้กล่าวปราศรัยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 และการกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานตามอนุสัญญาฉบับที่ 138 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเจรจาด้านแรงงานระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่ากระทรวงแรงงานยังคงยึดมั่นในหลักการอิสรภาพทางความคิด การเติบโตตามวัย และการฝึกทักษะที่เหมาะสม พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความยากจนของครอบครัวซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กต้องออกมาช่วยทำงาน การดำเนินการในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดแรงกดดันที่ผลักดันให้เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร นายจุลพันธ์ยังได้เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุม ILO ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์ม เช่น ไรเดอร์และผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันยังขาดความคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม ที่ประชุม ILO ได้ร่างอนุสัญญาฉบับใหม่ที่กำหนดให้แรงงานกลุ่มนี้มีสิทธิเข้าถึงประกันสังคมอย่างเท่าเทียมกับแรงงานในรูปแบบอื่น ประเทศไทยจะต้องให้การรับรองและปรับแก้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐสภา โดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานแพลตฟอร์มมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแนวทางตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาตรงตามความต้องการและสภาพการทำงานจริง นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่อาจทำให้เกิดการตกงานในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องฝึกฝนแรงงานให้มีทักษะที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในช่วงท้ายของพิธี นายจุลพันธ์พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันชูป้ายสัญลักษณ์ใบแดง (Red Card) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการยุติการใช้แรงงานเด็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าการขจัดการใช้แรงงานเด็กเป็นวาระสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งการแก้ไขปัญหาปากท้องของครอบครัว การส่งเสริมการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การดำเนินการตามอนุสัญญา ILO จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก กระทรวงแรงงานจะเดินหน้าผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบภายในระยะเวลาที่กำหน
แรงงานเด็ก ILO แรงงานแพลตฟอร์ม ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน