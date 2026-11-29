รัฐบาลเร่งเตือนใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส 30 พ.ย. นี้ พร้อมยอดใช้จ่ายกว่า 4.4 หมื่นล้าน
รัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส 6040 ก่อนหมดเขต 30 พฤศจิกายน 2569 ด้วยวงเงินเหลือกว่า 1,356 ล้านบาท ย้ำยอดใช้จ่ายสะสมสูงถึง 44,177 ล้านบาท
รัฐบาลไทย ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เร่งใช้สิทธิในโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 6040 ซึ่งเป็นมาตรการเสริมเพื่อลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 นี้เอง รัฐบาลจึงเชิญชวนให้ผู้ที่มีวงเงินสิทธิคงเหลือตรวจสอบยอดเงินในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และวางแผนการใช้จ่ายให้ครบถ้วนก่อนที่จะหมดเขตเวลา
รายละเอียดและกลไกโครงการไทยช่วยไทยพลัส
โครงการไทยช่วยไทยพลัส (6040) เพิ่มเติมเป็นมาตรการที่รัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น bagiประชาชน มาตรการนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อชำระเงิน ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปและร้านค้าที่ได้รับเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าแล้ว ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าประชาชนสามารถกดรับสิทธิดังกล่าวได้จำนวน 26,740,565 รายทั่วประเทศAlso readตลท. ใช้เกณฑ์ Uptick ทุกหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้ชั่วคราว 30 พ.ย.-30 ธ.ค. 69
สำหรับเครือข่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนทั้งหมด 1,191,936 ราย ในจำนวนนี้มีร้านค้าที่กดยอมรับเงื่อนไขและเปิดระบบพร้อมจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนแล้วจำนวน 1,016,268 ราย การขยายเครือข่ายร้านค้านี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกำลังซื้อ
สถิติยอดใช้จ่ายและมุมมองของหน่วยงานรัฐ
นางสาวลลิดา โฆษกหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้อ้างอิงข้อมูลสถิติล่าสุด ณ เวลา 23.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 โดยเปิดเผยว่า ยอดใช้จ่ายสะสมตลอดโครงการอยู่ที่ 44,177 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 25,383.7 ล้านบาท และเงินส่วนของประชาชนจำนวน 18,793.3 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความตื่นตัวในการใช้สิทธิของประชาชนเป็นจำนวนมาก
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลพบว่า ประชาชนใช้วงเงินสิทธิไปแล้วร้อยละ 95 ของวงเงินทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังเหลือวงเงินสิทธิคงเหลืออีกอกร้อยละ 5 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,356 ล้านบาท รัฐบาลจึงขอเตือนอย่าปล่อยให้เงินส่วนนี้สูญเปล่า โดยแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบยอดเงินคงเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการซื้อสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการก่อนโครงการจะสิ้นสุดลง
ผลกระทบจริงและขั้นตอนการใช้จ่ายสุดท้าย
การใช้จ่ายผ่านมาตรการนี้ไม่ได้มีเพียงวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
สำหรับข้อปฏิบัติสุดท้ายก่อนหมดเขตโครงการ ประชาชนสามารถใช้สิทธิกับร้านค้าทั่วไปได้ถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 แต่หากเป็นการใช้จ่ายผ่านบริการ Food Delivery นั้นจะมีเวลาจำกัดเร็วกว่าเล็กน้อย โดยจะต้องปิดยอดคำสั่งซื้อหรือสิ้นสุดการใช้งานภายในเวลา 21.00 น. ของวันเดียวกัน
รัฐบาลย้ำอีกครั้งว่า เหลือเวลาอีกเพียงวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นสำหรับประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือ การออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารจากร้านค้าใกล้บ้าน หรืออุดหนุนร้านค้ารายย่อยในชุมชน จะช่วยหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิให้คุ้มค่าและครบถ้วนก่อนวันสิ้นโครงการ
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