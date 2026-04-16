รัฐบาลเร่งช่วยค่าครองชีพ! "ศุภจี" ดัน "ไทยช่วยไทย" สู่แพลตฟอร์มออนไลน์-เดลิเวอรี พร้อมโปรสุดปัง ส่งฟรี-ลดแล้วลดอีก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการเร่งด่วนให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังแพลตฟอร์มออนไลน์และบริการเดลิเวอรีชั้นนำ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า "ไทยช่วยไทย" ให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น พร้อมจัดโปรโมชันสุดพิเศษ "ส่งฟรีไม่เกิน 5 กิโลเมตร" และคูปองส่วนลด "ลดแล้ว..ลดอีก" เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะหลังเทศกาลสงกรานต์ มุ่งมั่นให้คนไทยเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดได้อย่างสะดวกสบาย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระ ค่าครองชีพ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น รองนายกรัฐมนตรีฯ
ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์และบริการเดลิเวอรีชั้นนำของประเทศ ที่เป็นที่นิยมและเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น Shopee, Lazada, TikTok, Grab และ Lineman เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า "ไทยช่วยไทย" ให้เข้าถึงมือประชาชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม การดำเนินงานดังกล่าวนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาจไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองที่ห้างสรรพสินค้า หรือต้องการความรวดเร็วในการได้รับสินค้า การร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์และบริการเดลิเวอรีเหล่านี้จะช่วยให้สินค้า "ไทยช่วยไทย" สามารถกระจายไปถึงผู้บริโภคได้โดยตรงถึงบ้าน หรือสถานที่ที่ต้องการ โดยผ่านระบบการจัดส่งที่ทันสมัยและรวดเร็ว ภายใต้มาตรการนี้ สินค้า "ไทยช่วยไทย" จะเริ่มวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และจัดส่งโดยพนักงานเดลิเวอรี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยมีสินค้าหลากหลายประเภทที่จะเข้าร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยาสีฟัน รวมถึงสินค้าบริโภคที่สำคัญ เช่น ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง ซึ่งสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จากโมเดิร์นเทรดชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ Tops, Big C และ Lotus ที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการจัดหาสินค้าคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาพิเศษ เฉลี่ยลดลงถึง 20-50% เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อสินค้าในครั้งนี้ ตัวอย่างราคาพิเศษที่น่าสนใจ เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กิโลกรัม ในราคาโปรโมชันเพียง 112 บาท ซึ่งถูกกว่าแบรนด์หลักประมาณ 10-20 บาท หรือกระดาษชำระแบบม้วนเอ็กซ์ตร้า แพ็ค 24 ม้วน ในราคาโปรโมชัน 95 บาท ซึ่งประหยัดกว่าแบรนด์หลักถึง 20-50% นอกจากนี้ยังมีผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักเครื่อง ขนาด 1,000 กรัม ราคาโปรโมชัน 35 บาท และน้ำยาล้างจานกลิ่นมะนาว แพ็ค 3 ขนาด 740 มล. ในราคาโปรโมชัน 99 บาท ซึ่งล้วนเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและจูงใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า "ไทยช่วยไทย" ผ่านช่องทางออนไลน์และบริการเดลิเวอรีนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้ให้บริการเดลิเวอรี จัดโปรโมชันสุดพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยมีไฮไลท์สำคัญคือ "ส่งฟรีไม่เกิน 5 กิโลเมตร" สำหรับการสั่งซื้อสินค้า "ไทยช่วยไทย" ผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวยังจะได้รับคูปองส่วนลดพิเศษในรูปแบบ "ลดแล้ว..ลดอีก" ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับส่วนลดเพิ่มเติม ทำให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า "ไทยช่วยไทย" ไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และระบบเดลิเวอรีนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และยังเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการเข้าถึงสินค้า "ไทยช่วยไทย" ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการรับรู้และความต้องการซื้อสินค้าของประชาชนให้เพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความร่วมมือนี้ยังเป็นการผนึกกำลังที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นโมเดิร์นเทรดกว่า 3,000 รายการ และผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายกว่า 20 ราย ในการนำเสนอสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกว่า 3,000 รายการ มาลดราคาพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลไปสู่ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 1,000 รายการ พร้อมทั้งนำสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าร่วมจำหน่ายภายใต้ชื่อ "ไทยช่วยไทย" ในราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นและสนับสนุนการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเท
