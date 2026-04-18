รัฐบาลอัดฉีด 3 หมื่นล้านบาท อุ้มเกษตรกรรายย่อย โครงการสินเชื่อ 'ดอกเบี้ยคนละครึ่ง' ลดภาระต้นทุนการผลิต

รัฐบาลประกาศใช้วงเงิน 30,000 ล้านบาท ผ่านโครงการสินเชื่อ 'ดอกเบี้ยคนละครึ่ง' เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย โดยรัฐอุดหนุนดอกเบี้ย 3% ต่อปี ให้เกษตรกรจ่ายเพียง 3% วงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อราย พร้อมกำหนดเงื่อนไขพัฒนาทักษะเกษตรกร ยกระดับสู่เกษตรแม่นยำและยั่งยืน.
รัฐบาลไทยได้ประกาศเปิดตัวโครงการสินเชื่อพิเศษภายใต้ชื่อ ' ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ' ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ โดยโครงการนี้จะมีการจัดสรรวงเงินหมุนเวียนในระบบรวมกว่า 30,000 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เช่น ปุ๋ย และวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดของภาคการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน หัวใจสำคัญของโครงการ 'ดอกเบี้ยคนละครึ่ง' คือการที่รัฐบาลจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อลดภาระทางการเงินของผู้กู้ กล่าวคือ จากอัตราดอกเบี้ยปกติที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี รัฐบาลจะชำระดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริงเพียงร้อยละ 3 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ และกำหนดให้การชำระคืนต้องไม่เกินวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2572 เพื่อให้เกษตรกรมีระยะเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการผลผลิตและกระแสเงินสด เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว รัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ไว้ 4 ประการ ประการแรก เกษตรกรผู้กู้จะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) และการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่ทันสมัย เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสีย ประการที่สอง เงินกู้ที่ได้รับจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อการจัดซื้อปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่จำเป็นผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ เช่น สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือแหล่งจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก ธ.ก.ส. เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ประการที่สาม ในส่วนของเมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่นำมาเพาะปลูก จะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ และต้องจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะมีบทบาทในการกำกับดูแลและควบคุมราคาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า ประการสุดท้าย ผู้กู้จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามระยะเวลาที่กำหนด และยินยอมให้ ธ.ก.ส. สามารถหักชำระหนี้ได้โดยตรงจากบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากการจำหน่ายผลผลิต การกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า โครงการ 'ดอกเบี้ยคนละครึ่ง' ไม่ใช่เพียงมาตรการแจกเงินช่วยเหลือระยะสั้น แต่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่ยุคเกษตรแม่นยำและเกษตรยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยในเวทีระดับสากล ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยลบต่างๆ เช่น ราคาพลังงานและการขนส่งที่ผันผวน โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับเกษตรกร อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เอ็มจี ทุ่ม 30,000 ล้านบาท ศูนย์กลางผลิตส่งออกรถไฟฟ้า พร้อมขับเคลื่อนไลน์การผลิตทุกรูปแบบเอสเอไอซี มอเตอร์- ซีพี ใช้งบลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ตั้งโรงงานประกอบรถสันดาปภายใน อีวี กำลังการผลิตสูงสุด 100,000 คันต่อปี และแบตเตอรี่ Cell-To-Pack มากกว่า 50,000 แพ็คต่อปี
Read more »
Alibaba เผย 30% SME ใช้ AI ทุกวัน ตั้งเป้ากระตุ้นการใช้งานทะลุแสนรายภายใน 3 ปีเดินหน้าสนับสนุน SME เข้าถึงเครื่องมือ AI ตั้งเป้าขยายการใช้งานจาก 30,000 รายทั่วโลก เป็น 100,000 รายทั่วโลก ภายใน 3 ปี
Read more »
ธนชาตประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ-ประกันบ้านฟรี! ปีใหม่ 2568เดินทางปลอดภัย คุ้มครองดูแลบ้านให้นาน 30 วันลูกค้าธนชาตประกันภัย รับของขวัญปีใหม่ 2568 แบบดับเบิ้ลความคุ้มครอง หมดกังวลเรื่องการเดินทางและท่องเที่ยวด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ “ประกันภัยปีใหม่สุขภายสุขใจ ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท พร้อมอุ่นใจเรื่องความปลอดภัยของบ้านด้วยประกันภัยอัคคีภัย “ประกันภัยสุขใจบ้านปลอดภัย” ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท นาน 30 วัน...
Read more »
'ศุภจี' ปิดดีล ARASCO ผู้นำเข้ารายใหญ่ซาอุฯ ซื้อมันสำปะหลัง 3 หมื่นตัน'พาณิชย์' หารือ ARASCO ผู้นำด้าน Food Security ซาอุฯ ปิดดีลมันสำปะหลังอัดเม็ดจากไทย 30,000 ตัน พร้อมตั้งเป้าปีหน้าสั่งเพิ่มอีก 100,000 ตัน โอกาสขยายความร่วมมือสินค้าเกษตร–อาหารไทยครบวงจร
Read more »
“พาณิชย์” ปักหมุดซาอุฯ ARASCO อัดฉีดออเดอร์มันสำปะหลังไทยทันที 3 หมื่นตัน จ่อทะลุ 1 แสนตันปีหน้า ชูไทยฐานมั่นคงอาหารโลกกระทรวงพาณิชย์ จับมือ ARASCO ผู้นำความมั่นคงทางอาหารซาอุฯ ออเดอร์มันสำปะหลังเพิ่มทันที 30,000 ตัน ตั้งเป้าปีหน้าพุ่ง 100,000 ตัน พร้อมขยายความร่วมมือสินค้าเกษตร-อาหารไทยครบวงจร
Read more »
เปิดรายละเอียด ‘สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง’ เงื่อนไขใหม่ยกระดับเกษตรกร แลกลดภาระเงินกู้เปิดรายละเอียดโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรครึ่งหนึ่ง โดยเกษตรกรจ่ายในอัตรา 3% ต่อปี และรัฐบาลสนับสนุนอีก 3% ต่อปีอนุมัติวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท มีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12...
Read more »