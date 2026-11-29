รัฐบาลสั่งเร่งก่อสร้าง 4 โครงการน้ำในเชียงราย แก้วิกฤตสารพิษลุ่มน้ำกก
รัฐบาลสั่งการกรมทรัพยากรน้ำก่อสร้าง 4 โครงการแหล่งน้ำสะอาดในเชียงราย ธันวาคมนี้ เพิ่มน้ำต้นทุน 1.84 ล้าน ลบ.ม. ป้องกันสารพิษลุ่มน้ำกก ช่วย 350 ครัวเรือน
รัฐบาลภายใต้การนำของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเร่งด่วนให้ กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดสำรองให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำรวก และลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อลดภาวะพึ่งพาน้ำดิบที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารพิษข้ามพรมแดน โดยนาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินงานนี้โดยตรง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและสุขอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่
แผนก่อสร้าง 4 โครงการน้ำสะอาดในเชียงราย
กรมทรัพยากรน้ำได้เตรียมแผนปฏิบัติการระยะแรก โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำผิวดินสำรองจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทันทีภายในเดือนธันวาคม 2569 โครงการเหล่านี้จะครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตัวเมืองเชียงราย เพื่อสร้างแหล่งน้ำทางเลือกที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรAlso readรัฐบาล เคาะจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ 1.3 หมื่นล้าน เตือนรับมือฝนตกหนัก
โครงการเหล่านี้มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและระบบกระจายน้ำที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อคัดกรองน้ำดิบก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากมลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำกกได้อย่างเร่งด่วน โดยไม่ต้องรอผลลัพธ์จากการเจรจาระหว่างประเทศไทยและเมียนมา
มาตรการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชน
นอกเหนือจากการก่อสร้างแหล่งน้ำผิวดิน มาตรการช่วยเหลือยังรวมถึงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำรอง และการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างปลอดภัย การดำเนินการนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตคุณภาพน้ำในบริเวณดังกล่าว
นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งดำเนินงานตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนและคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาอันใกล้ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มหรือระบบกรองน้ำเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
ผลกระทบและปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อโครงการทั้ง 4 แห่งแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้กว่า 1.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ 350 ครัวเรือน และสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้กว่า 100 ไร่ โครงการนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและสารพิษที่อาจปนเปื้อนมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณชายแดน
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง และพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนรับมือปัญหามลพิษข้ามพรมแดนในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและบรรเทาผลกระทบให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนใน 3 ลุ่มน้ำสำคัญสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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