รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาต เชิดชู สิริวัณณวรี ทรงรับเครื่องอิสริยาภรณ์ จากฝรั่งเศสและอิตาลี
รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาต 27 พฤศจิกายน 2569 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หลังทรงรับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด จากสองประเทศพันธมิตร เพื่อเชิดชูบทบาทด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
รัฐบาลประกาศกำหนดการจัดงาน สโมสรสันนิบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายความเคารพและยกย่องพระเกียรติคุณในโอกาสที่พระองค์ทรงได้รับการถวาย เครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงจากสองประเทศพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐ อิตาลี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและลึกซึ้งระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในมิติของ วัฒนธรรม และศิลปะ
รายละเอียดเครื่องอิสริยาภรณ์จากฝรั่งเศส
รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีพระบรมราชโองการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ Légion d'honneur ชั้น Grand Officier แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและยกย่องพระกรณียกิจอันโดดเด่นของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศสและวิถีชีวิตแบบฝรั่งเศส (Art de vivre) ตลอดจนการเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส การถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของพระองค์ในการเป็นทูตวัฒนธรรมระดับสูงAlso readรอดหวุดหวิด Bitcoin ดีดกลับเหนือ $60,000 ตามหุ้นสหรัฐฯ ฝ่ามรสุม PCE-ETF
การถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระอนุญาตให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ ณ กระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ซึ่งนางกาทรีน เปการด์ (Mrs. Catherine Pégard) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายด้วยพระองค์เอง เพื่อแสดงถึงความสำคัญและความเป็นทางการของพิธีการระดับรัฐครั้งนี้
ทั้งนี้ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อความพร้อมของพิธีการ ทางฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้กล่าวถวายเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยยกย่องบทบาทอันโดดเด่นและพระปรีชาสามารถในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมฝรั่งเศส รวมถึงวิถีชีวิตแบบฝรั่งเศส (Art de vivre) ตลอดจนมิตรไมตรีที่ทรงมีต่อสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาโดยตลอด
พระราชกรณียกิจและเครื่องอิสริยาภรณ์จากอิตาลี
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีได้ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐอิตาลี (Order of Merit of the Italian Republic) ชั้น Knight Grand Cross ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลดังกล่าว แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 โดยมีนายแซร์โจ มัตตาเรลล่า (H.E. Mr. Sergio Mattarella) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี เป็นผู้ถวาย ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและยกย่องพระกรณียกิจอันโดดเด่นในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณรัฐอิตาลีในระดับนานาชาติ
พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้รับการเชิดชูในครั้งนี้ มุ่งเน้นเป็นพิเศษด้านแฟชั่น การออกแบบ และงานหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอัตลักษณ์ของสาธารณรัฐอิตาลี นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในการนำองค์ความรู้ วัสดุ เทคนิคดั้งเดิม และความเชี่ยวชาญของช่างฝีมืออิตาลีมาประยุกต์ใช้ในผลงานของพระองค์ อันสะท้อนถึงความสนพระทัยและความชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมด้านศิลปะและการออกแบบของสาธารณรัฐอิตาลีได้อย่างลึกซึ้ง
ผลกระทบและความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอยังทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของสาธารณรัฐอิตาลีในราชอาณาจักรไทย และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศผ่านความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลีเป็นอย่างมาก โดยในปีพุทธศักราช 2503 นายโจวานนี กรอนชี (Giovanni Gronchi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Knight Grand Cross แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ด้วย
การจัดงานสโมสรสันนิบาตในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 นี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นพิธีการเชิดชูพระเกียรติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี ผ่านมิติของวัฒนธรรม ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทูตทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่
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