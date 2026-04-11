รัฐบาลกลางสหรัฐฯ หนุนหลังตลาดพยากรณ์ผลลัพธ์: ศาลสั่งระงับคดีอาญาของรัฐ Arizona

ศาลมีคำสั่งระงับคดีอาญาของรัฐ Arizona ต่อ Kalshi แพลตฟอร์มตลาดพยากรณ์ผลลัพธ์ หลัง CFTC และ DOJ ยื่นฟ้องรัฐ ชี้การกำกับดูแลเป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง
จากกรณีที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยืนยันที่จะปกป้องแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) จากการบังคับใช้ กฎหมาย ของรัฐต่างๆ ได้นำมาซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในแวดวง ตลาดพยากรณ์ผลลัพธ์ (Prediction Market) แนวโน้มดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงทาง กฎหมาย สำหรับ ตลาดพยากรณ์ผลลัพธ์ และอาจเปิดโอกาสให้แพลตฟอร์มลักษณะเดียวกันสามารถขยายตัวได้มากขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ผู้พิพากษาศาลแขวงกลางสหรัฐฯ Michael Liburdi
ได้ออกคำสั่งระงับการดำเนินคดีทางอาญาของรัฐ Arizona ต่อ Kalshi แพลตฟอร์มตลาดพยากรณ์ผลลัพธ์เป็นการชั่วคราว คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานกำกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐฯ (CFTC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นฟ้องรัฐ Arizona โดยตรง ผู้พิพากษาระบุว่าจะมีการออกคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมภายในคืนวันเดียวกัน คำสั่งดังกล่าวยังมีผลให้การนัดฟังคำฟ้องของ Kalshi ที่ศาลชั้นต้น Maricopa County ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 13 เมษายน 2569 ต้องถูกระงับออกไป\การฟ้องร้องดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อรัฐ Arizona ได้ยื่นฟ้อง Kalshi ใน 20 กระทงอาญา โดยกล่าวหาว่า Kalshi ดำเนินธุรกิจพนันผิดกฎหมาย โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 16 กระทงเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจรับพนันผิดกฎหมาย โดยเกี่ยวข้องกับการรับเดิมพันในกีฬาอาชีพ กีฬาระดับมหาวิทยาลัย และผลงานของนักกีฬารายบุคคล นอกจากนี้ยังมีอีก 4 กระทงที่เกี่ยวข้องกับการรับพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2028 และการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ Arizona ปี 2026 ซึ่งขัดต่อกฎหมายของรัฐ Arizona อย่างชัดเจน ทางด้าน Kalshi ได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าแพลตฟอร์มของตนนั้นเป็นตลาดการเงิน ไม่ใช่ธุรกิจรับพนัน และสัญญาเหตุการณ์ที่เสนอขายนั้นจัดเป็น “สวอป” ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC เพียงหน่วยงานเดียว บริษัทได้ยื่นฟ้องรัฐ Arizona เชิงป้องกันตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 ก่อนที่รัฐจะตั้งข้อหาเสียด้วยซ้ำ และยังได้ยื่นฟ้องรัฐ Utah และ Iowa ในลักษณะเดียวกัน\จุดพลิกผันสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ CFTC และ DOJ ได้ยื่นฟ้องรัฐ Arizona, Connecticut และ Illinois พร้อมกันเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยอ้างว่าการบังคับใช้กฎหมายการพนันของรัฐต่อแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนกับ CFTC นั้นขัดต่อกฎหมาย Commodity Exchange Act ซึ่งให้อำนาจการกำกับดูแลแก่ CFTC เป็นเอกสิทธิ์ ประธาน CFTC นาย Michael S. Selig ถึงกับออกมาแสดงความเห็นว่าการดำเนินคดีอาญาของ Arizona นั้น “ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” และเป็นเรื่องของเขตอำนาจที่ต้องมีการตัดสิน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เส้นทางกฎหมายไม่ได้ราบรื่นนัก เมื่อผู้พิพากษา Liburdi ได้ปฏิเสธคำร้องของ Kalshi ที่ขอให้ระงับคดีอาญา โดยอ้าง Anti-Injunction Act ว่ายังเร็วเกินไปสำหรับการวินิจฉัย แต่เมื่อ CFTC และ DOJ เข้ามามีบทบาทในฐานะรัฐบาลกลาง ผลลัพธ์กลับแตกต่างออกไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำหนักทางกฎหมายของรัฐบาลกลางนั้นแข็งแกร่งกว่าการยื่นของภาคเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี Trump ยังได้ให้การสนับสนุนแพลตฟอร์มพยากรณ์ผลลัพธ์อย่างชัดเจน โดย Donald Trump Jr. บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทั้ง Kalshi และ Polymarket\จากกรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นสำคัญว่าใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลตลาดพยากรณ์ผลลัพธ์ในสหรัฐอเมริกา หากศาลตัดสินว่า CFTC มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Polymarket หรือแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน จะมีความมั่นคงทางกฎหมายมากขึ้นในทันที ในทางกลับกัน หาก Arizona ชนะ อาจเปิดช่องให้รัฐอื่นๆ ใช้กฎหมายการพนันของตนเองในการควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ ปัจจุบันคำสั่งดังกล่าวยังเป็นเพียงคำสั่งชั่วคราว จำเป็นต้องติดตามคำอธิบายของผู้พิพากษาและการต่อสู้คดีในระยะยาวต่อไป ก่อนที่จะสามารถสรุปทิศทางได้อย่างแน่ชั
ตลาดพยากรณ์ผลลัพธ์ CFTC Kalshi กฎหมาย Arizona
