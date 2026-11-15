รัฐบาลปลดล็อก 3 ทางเลือกประกันสังคม หลังเกษียณ ยืดหยุ่นรับสังคมสูงวัย
รัฐบาลผลักดันร่างแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม เปิด 3 ทางเลือกใหม่หลังเกษียณ อายุขยายถึง 65 ปี เลือกบำนาญหรือบำเหน็จ และส่งสมทบต่อได้ รองรับสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่
น.ส.บุณยกร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน แถลงนโยบายการปรับแก้พระราชบัญญัติ ประกันสังคม ฉบับใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนวางแผนการเงินหลังเกษียณได้อย่างอิสระยิ่งขึ้น
ปรับกฎเกณฑ์เปิดทางเลือกผู้ประกันตน
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับคณะรัฐมนตรีมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มมาตรการยืดหยุ่นและปลดล็อกข้อจำกัดเดิม เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถออกแบบชีวิตหลังเกษียณได้ตรงกับความประสงค์ของบุคคลมากที่สุด ท่ามกลางการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทยAlso readVGI ปี64/65 พลิกขาดทุน 120 ล้านบาท สวนทางรายได้โต 65%
น.ส.บุณยกร ระบุว่า การแก้ไขกฎหมายนี้จะเพิ่มทางเลือกสำคัญ 3 ด้าน เพื่อให้ผู้ประกันตนมีอิสระในการวางแผนการเงินและการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรการเลือกเงินก้อนหรือรายเดือน
ตัวเลือกแรกคือมาตรการ "ขอเลือก" ที่อนุญาตให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกช่องทางการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพได้ว่าจะรับเป็นเงินบำนาญรายเดือน หรือเงินบำเหน็จก้อน
การปรับแก้กฎหมายนี้มุ่งให้สอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิตที่หลากหลาย โดยผู้ประกันตนบางรายที่ทราบสภาพร่างกายว่ากำลังเจ็บป่วย อาจต้องการนำเงินก้อนไปดูแลตนเองและสร้างคุณภาพชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิต
ขณะที่ผู้ประกันตนอีกกลุ่มที่ต้องการความมั่นคงอาจต้องการรับเงินบำนาญรายเดือนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอน
ส่งสมทบต่อได้หลังเกษียณอายุ
มาตรการตามมาตรา 39/1 เปิดช่องทางการรักษาสิทธิการแพทย์สำหรับผู้ที่เกษียณอายุไปแล้ว โดยอนุญาตให้ผู้ประกันตนที่ยังมีกำลังและความประสงค์จะสามารถสมัครใจส่งเงินสมทบเพื่อรับความคุ้มครองใน 3 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
มาตรการนี้จะช่วยให้ผู้เกษียณอายุยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องกับโรงพยาบาลและแพทย์ประจำที่คุ้นเคย ทำให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพไม่ถูกตัดขาดหลังจากหยุดทำงาน
ขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา 33 ถึง 65 ปี
การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ยังมีการขยายเพดานอายุของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมที่จำกัดอยู่ที่อายุ 60 ปี เป็นการขยายขึ้นเป็นอายุ 65 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอายุขัยที่เพิ่มขึ้น
มาตรการดังกล่าวมิใช่การบังคับให้แรงงานต้องทำงานจนถึงอายุ 65 ปี โดยผู้ประกันตนยังคงมีสิทธิเลือกเกษียณและรับเงินบำนาญชราภาพตั้งแต่อายุ 55 ปีได้ตามปกติ
สำหรับผู้ที่身体状况แข็งแรงและพร้อมทำงานต่อ ก็สามารถเลือกทำงานโดยยังคงได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสิทธิการแพทย์และสิทธิกรณีว่างงาน
น.ส.บุณยกร เน้นย้ำว่ามาตรการทั้งหมดนี้สะท้อนเจตนาของกระทรวงแรงงานที่ต้องการยกระดับสวัสดิการแรงงานให้ทันสมัย เข้าใจบริบทชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนทุกกลุ่มมีอิสระในการวางแผนอนาคตของตนเองอย่างแท้จริง
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