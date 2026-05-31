รัฐบาลไทยดันอุตสาหกรรมการบิน รองรับไทยเป็น Aviation Hub และโลจิสติกส์อาเซียน

นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยต่อนักลงทุนฝรั่งเศส ชี้ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของอาเซียน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกใน EEC
รัฐบาลไทยเดินหน้ายกระดับ อุตสาหกรรมการบิน ของประเทศเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบิน ( Aviation Hub ) และ โลจิสติกส์ ของภูมิภาคอาเซียน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อพบปะนักลงทุนและนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย ในหลายเวทีการประชุม เช่น การประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรป การหารือกับ MEDEF International ซึ่งมีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า 38 บริษัท และการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัท จากการหารือพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจ อุตสาหกรรมการบิน ของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินและ โลจิสติกส์ ของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ (MRO) รวมถึง โลจิสติกส์ ขั้นสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจน น.
ส.
รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจุดแข็งของไทยไม่ได้มีเพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภา เมืองการบินภาคตะวันออก ระบบราง ท่าเรือ โครงข่ายโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้ สำหรับโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันมีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด 60 ล้านคนต่อปี นอกจากรองรับผู้โดยสารแล้ว ยังจะเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าภาคพื้น มีพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และเขตปลอดอากร โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 218,788 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ น.
ส.
รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความแข็งแกร่งด้านการบิน อวกาศ ระบบป้องกันประเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสอดรับกับทิศทางที่ไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาค นายกรัฐมนตรีใช้เวทีที่ฝรั่งเศสสร้างความมั่นใจว่าไทยพร้อมรับการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญ เพราะไทยมีทั้งทำเลที่ตั้งที่ดี โครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ซัพพลายเชนที่เข้มแข็ง และกำลังคนที่มีศักยภาพที่จะต่อยอดเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไ
