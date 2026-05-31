Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

รัฐบาลไทยดันอุตสาหกรรมการบิน รองรับไทยเป็น Aviation Hub และโลจิสติกส์อาเซียน

เศรษฐกิจ News

รัฐบาลไทยดันอุตสาหกรรมการบิน รองรับไทยเป็น Aviation Hub และโลจิสติกส์อาเซียน
อุตสาหกรรมการบินAviation Hubโลจิสติกส์
📆5/31/2026 3:14 AM
📰INNNEWS
66 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 63%

นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยต่อนักลงทุนฝรั่งเศส ชี้ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของอาเซียน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกใน EEC

รัฐบาลไทยเดินหน้ายกระดับ อุตสาหกรรมการบิน ของประเทศเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบิน ( Aviation Hub ) และ โลจิสติกส์ ของภูมิภาคอาเซียน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อพบปะนักลงทุนและนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย ในหลายเวทีการประชุม เช่น การประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรป การหารือกับ MEDEF International ซึ่งมีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า 38 บริษัท และการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัท จากการหารือพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจ อุตสาหกรรมการบิน ของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินและ โลจิสติกส์ ของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ (MRO) รวมถึง โลจิสติกส์ ขั้นสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจน น.

ส.

รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจุดแข็งของไทยไม่ได้มีเพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภา เมืองการบินภาคตะวันออก ระบบราง ท่าเรือ โครงข่ายโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้ สำหรับโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันมีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด 60 ล้านคนต่อปี นอกจากรองรับผู้โดยสารแล้ว ยังจะเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าภาคพื้น มีพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และเขตปลอดอากร โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 218,788 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ น.

ส.

รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความแข็งแกร่งด้านการบิน อวกาศ ระบบป้องกันประเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสอดรับกับทิศทางที่ไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาค นายกรัฐมนตรีใช้เวทีที่ฝรั่งเศสสร้างความมั่นใจว่าไทยพร้อมรับการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญ เพราะไทยมีทั้งทำเลที่ตั้งที่ดี โครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ซัพพลายเชนที่เข้มแข็ง และกำลังคนที่มีศักยภาพที่จะต่อยอดเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

อุตสาหกรรมการบิน Aviation Hub โลจิสติกส์ EEC การลงทุน

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจใน Bangkok Pride 2026ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจใน Bangkok Pride 2026ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมเป็นเครือข่ายที่เชื่อมทุกโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจในงาน Bangkok Pride 2026 ด้วยการเสริมสัญญาณ True5G ตลอดเส้นทางพาเหรด เปิด War Room ใช้ AI Autonomous Network ดูแลเครือข่าย 24 ชั่วโมง พร้อมจัดกิจกรรม Co-Playing Space และเมนูพิเศษที่ True Alpha Hub และ TrueSphere ตลอดเดือนมิถุนายน สะท้อนจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม
Read more »

เวียดนามและไทย Lois Jeśliông ความร่วมมือด้าน Supply Chain, Digital, และ Sustainabilityเวียดนามและไทย Lois Jeśliông ความร่วมมือด้าน Supply Chain, Digital, และ Sustainabilityความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามในสาม arched แกนหลักคือ Connect Supply Chain การเชื่อมโยงการเกษตรและแปรรูปอาหาร, Connect Digital & Social การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและกำลังคน, และ Connect Sustainability การพัฒนาพลังงานสะอาดและความยั่งยืน รวมถึงโอกาสในการพัฒน blondes Medical Hub ของไทย.
Read more »

ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเชื่อมพลังสีรุ้ง Bangkok Pride 2026 เสริมสัญญาณทรู 5G ตลอดเส้นทางพาเหรด 31 พ.ค. นี้ ชู 'ทุกความรักเป็นจริงได้ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเชื่อมพลังสีรุ้ง Bangkok Pride 2026 เสริมสัญญาณทรู 5G ตลอดเส้นทางพาเหรด 31 พ.ค. นี้ ชู 'ทุกความรักเป็นจริงได้▪️เติมสีสัน Pride Month ด้วย Co-Playing Space ที่ True Alpha Hub พร้อมเมนูพิเศษ “Pride in Paradise” และ “Rainbow Cake” ที่ TrueSphere ทุกสาขาตลอดเดือนมิถุนายน
Read more »

Xiaomi เปิดตัว Smart Band 10 Pro, Buds 6 และ Sound Play เสริมทัพสายไลฟ์สไตล์Xiaomi เปิดตัว Smart Band 10 Pro, Buds 6 และ Sound Play เสริมทัพสายไลฟ์สไตล์Xiaomi เปิดตัวแกดเจ็ตใหม่ Smart Band 10 Pro จอ AMOLED 1.74 นิ้ว แบตสูงสุด 21 วัน, Xiaomi Buds 6 หูฟัง ANC รองรับ Apple Find My และ Google Find Hub และ Xiaomi Sound Play ลำโพงพกพา 18W กันน้ำ IP68
Read more »

ไทยทดลองaty "ยศชนัน" ลงพื้นที่ TIGERS-X ยืนยันความ technologically ready เป็นศูนย์กลาง New Space Economyไทยทดลองaty "ยศชนัน" ลงพื้นที่ TIGERS-X ยืนยันความ technologically ready เป็นศูนย์กลาง New Space Economyวาระการ của รองนายกรัฐมนตรี .sciencedirect การติดตามความคืบหน้าของชุดทดลอง TIGERS-X บนสถานีอวกาศ 乍现 ความก้าวหน้าของวิศวกรไทย และความสมSão Francisco เป็น HUB ด้านเศรษฐกิจอวกาศ
Read more »

ไทยผงาด Beauty Hub ‘อินฟอร์มาฯ’ จัดใหญ่ดึง 700 แบรนด์ความงามบุกไทยไทยผงาด Beauty Hub ‘อินฟอร์มาฯ’ จัดใหญ่ดึง 700 แบรนด์ความงามบุกไทย“อินฟอร์มาฯ' ยกระดับจัดงาน Cosmoprof CBE ASEAN 2026 ปักหมุดไทยศูนย์กลางความงามโลก พร้อมเปิดตัว Cosmopack หนุนซัพพลายเชนครบวงจร รับกระแส T-Beauty โตแรง
Read more »



Render Time: 2026-05-31 06:15:09